Dubbele primeur voor opgefriste airline op Schiphol

Eerder deze maand presenteerde Korean Air haar nieuwe huisstijl op een Boeing 787-10. Maandag kwam het toestel voor het eerst langs op Schiphol.

Het was niet alleen voor het eerst dat de nieuwe livery op Schiphol te bewonderen was. Het was namelijk ook de eerste keer dat de luchtvaartmaatschappij een Boeing 787-10 inzette op de route tussen Seoel en Amsterdam. Schiphol besteedde aandacht aan het bezoek op social media. Op Instagram plaatste de luchthaven enkele foto’s van het toestel en schreef in het Engels: ‘verse verf, dezelfde hoogte. Een stijlvol nieuw Korean Air-vliegtuig is voor het eerst aangekomen op Schiphol’.

De Dreamliner, registratie HL8515, is als eerste machine van Korean Air voorzien van de nieuwe huisstijl. Het vliegtuig werd ruim drie weken geleden, enkele dagen voor de officiële presentatie, al gespot tijdens de landing op de luchthaven van de Zuid-Koreaanse hoofdstad. Inmiddels zijn ook andere vliegtuigtypes van de maatschappij voorzien van de nieuwe huisstijl.

De oude kleurstelling bestond uit een deels blauwe romp, die door een dikke zilveren band werd gescheiden van een grijs vlak. In de nieuwe huisstijl is deze band verdwenen. Het blauwe vlak oogt nu meer als de kleurstelling van KLM, met een golvende in plaats van een rechte rand. Tot slot is de blauwe tekst ‘Korean Air’ vervangen door alleen het woord ‘Korean’, in grotere donkerblauwe letters.

Fusie met Asiana

Waarschijnlijk voert het bedrijf de verandering door vanwege de fusie met Asiana Airlines. Als onderdeel van het proces plaatste de airline eerder een order voor 33 Airbus A350’s. Volgens Korean Air zullen de nieuwe vliegtuigen een deel van de verouderde vloot vervangen maar ondersteunt de order ook de voorbereiding op de fusie met Asiana.