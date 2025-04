Evacuatieglijbaan A320 per ongeluk geactiveerd

Een Airbus A320 van Condor stond zaterdag op een taxibaan op Frankfurt Airport toen per ongeluk een evacuatieglijbaan werd geactiveerd.

Condor-vlucht DE0495 zou rond half negen ‘s ochtends van Frankfurt naar Berlijn vertrekken. Even daarvoor, vlak nadat het toestel was gepushbacked, werd per ongeluk een van de slides geactiveerd. De glijbaan van de linker achterdeur blies zichzelf op en leunde op de taxibaan. Alle inzittenden moesten het vliegtuig daarna via een trap verlaten. Condor regelde een Airbus A321 als vervangend toestel. Als gevolg van de activatie liep de vlucht ongeveer anderhalf uur vertraging op. De A320, registratie D-AICH, werd diezelfde dag nog gemaakt.

Het gebeurt vaker dat de noodglijbaan per ongeluk uitklapt. Meestal worden dergelijke incidenten veroorzaakt doordat de bemanning vergeet om het systeem uit te schakelen. De glijbaan klapt automatisch uit wanneer de deur wordt geopend terwijl het systeem nog aan staat. Vorig jaar werd ook bij een Airbus A321neo van Transavia een noodglijbaan per ongeluk geactiveerd. Dit voorval vond plaats op de luchthaven van Barcelona. In november gebeurde hetzelfde bij een Embraer 190 van KLM Cityhopper op Schiphol. De slide lag bovenop en cateringwagen.