Laatste landing van unieke Airbus op Twente Airport

De laatste Airbus A340 van het Spaanse Plus Ultra landde maandag op Twente Airport. Het vliegtuig wordt daar ontmanteld door Aircraft End-of-Life Solutions (AELS).

De A340-300, registratie EC-MQM, steeg maandagochtend met slechts tien personen aan boord op vanaf Madrid Barajas Airport. Vlucht PUE905P vloog in ruim twee uur naar Twente Airport, waar die onder belangstelling van tientallen spotters landde. Het toestel kwam op de baan tot stilstand. Nadat de motoren waren uitgezet sleepte een van de pushback trucks van de luchthaven de machine naar het platform waar AELS vliegtuigen ontmanteld.

Plus Ultra liet afgelopen augustus weten dat haar laatste A340 in het eerste kwartaal van 2025 zou worden uitgefaseerd. Het is een van de strategieën waarmee de airline haar uitstoot wil verminderen. De taken van de EC-MQM worden overgenomen door de A330-vloot van het bedrijf, die ondertussen wordt verdubbeld.

De Airbus A340 op ‘final approach’ voor baan 05 © Tim Volmer

De laatste ‘touchdown’ © Tim Volmer

De Airbus staat geparkeerd voor de hangaar van AELS © Tim Volmer

Plaats maken

De viermotorige Airbus verdwijnt langzaam maar zeker steeds meer uit het luchtruim. Onlangs maakte Lufthansa Group bekend al haar exemplaren de komende jaren buiten dienst te stellen, duidend op de toestellen die momenteel nog in gebruik zijn bij Lufthansa en Swiss. Edelweiss vliegt momenteel ook nog met vijf A340-300’s. Die toestellen maken de komende jaren plaats voor zes zuinigere A350-900’s. De Zwitserse vakantiemaatschappij verwacht dat de laatste A340 de vloot in 2026 verlaat.