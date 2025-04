Opvallende vluchten te zien op Flightradar24

Dinsdag waren bijzondere vliegtuigen terug te vinden op Flightradar24. Een Concorde van Air France voerde eenmalig een vlucht uit tussen Parijs en New York. Ook steeg een British Airways-Concorde op vanaf Heathrow.

Volgens vluchtdata werd vlucht AF9999 uitgevoerd door de F-BTSD, een bijna 47 jaar oude Concorde. Het toestel steeg om 08:00 uur ‘s ochtends op vanaf Paris Charles de Gaulle Airport om bijna vier uur later te landen op New York JFK Airport. Verschillende mensen reageerden op de actie van Flightradar24. ‘Goed gedaan Flightradar24! Jullie zijn echt helemaal losgegaan met deze 1 april-grap!’, aldus een X-gebruiker. De Concorde was gedurende de volledige vlucht het meest gevolgde vliegtuig op de populaire app. Screenshot © Flightradar24

British Airways

Om 11 uur lokale tijd steeg ook een British Airways Concorde op vanaf London Heathrow Airport. De machine, registratie G-BOAG, voerde vlucht BA9999 naar New York JFK uit. Het toestel is tegenwoordig te vinden in het Museum of Flight in Seattle, gelegen naast Seattle Boeing Field.

F-BTSD