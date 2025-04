Stokoude Boeing 737 vliegt nog even door

Het Canadese Buffalo Airways deed onlangs een opvallende aankoop. Het bedrijf heeft een oude Boeing 737-200 in haar vloot opgenomen.

Buffalo Airways heeft het toestel 42,5 jaar oude aangeschaft omdat het ‘de klus goed kan klaren.’ De machine beschikt namelijk over een zogenaamde ‘gravel-kit‘. Dit is een speciale set met onderdelen en apparatuur wat landingen op onverharde banen mogelijk maakt. De kit voorkomt dat vuil en grind het vliegtuig beschadigen. De 737-200 is de enige versie van de 737 die met een gravel-kit kan worden uitgerust.

De set bestaat onder andere uit een soort scherm die bij het neuswiel kan worden geplaatst om opstotende stenen tegen te houden tijdens het landen en opstijgen. Verder kan er voor de motoren een vortex-generator worden geplaatst. Dit is een kleine buis die een luchtscherm creëert voor de inlaat van de motoren. Dit windscherm houdt stenen tegen die tijdens het landen of opstijgen in de motoren kunnen worden gezogen.

737-200

Het vliegtuig, registratie C-GTVO, is ideaal voor gebruik in het noorden van Canada. De 737 in kwestie is een veelzijdig toestel, zo kan de cabine worden aangepast van een passagiersconfiguratie naar die van een vrachtvliegtuig. Ook is het mogelijk om een gemende configuratie toe te passen. Hoewel de vliegtuigen door middel van alle aanpassingen zeer geschikt zijn voor de regio worden ze steeds zeldzamer. Omdat de 737-200 al erg oud is, wordt het lastiger en duurder om de toestellen luchtwaardig te houden. Om die reden verving Canadian North haar -200-exemplaren door nieuwere 737’s.