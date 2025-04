Boeing-CEO erkent fouten

Boeing-CEO Kelly Ortberg zal vandaag tijdens een hoorzitting in de Amerikaanse Senaat erkennen dat de vliegtuigfabrikant in de afgelopen jaren ‘ernstige misstappen’ heeft begaan. Hij stelt dat het bedrijf sindsdien ‘ingrijpende veranderingen’ heeft doorgevoerd na een noodsituatie in januari 2024 met een 737 MAX-toestel.

‘Boeing heeft ernstige fouten gemaakt in de afgelopen jaren – en dat is onacceptabel. Als reactie hierop hebben we ingrijpende wijzigingen doorgevoerd in onze mensen, processen en de algemene structuur van ons bedrijf,’ aldus Ortberg in een vooraf vrijgegeven verklaring aan de Senaatscommissie voor Handel. ‘Niemand is meer toegewijd aan het verbeteren van ons bedrijf dan ons team.’

Ortberg trad in augustus aan als CEO, nadat zijn voorganger Dave Calhoun zijn aftreden aankondigde naar aanleiding van een incident waarbij een paneel van een 737 MAX 9 van Alaska Airlines tijdens een vlucht losraakte. Uit onderzoek bleek dat het vliegtuig vier essentiële bouten miste.

Na het incident legde de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA Boeing een productiebeperking op van 38 toestellen per maand voor de 737 MAX-serie. Minister van Transport Sean Duffy stelde vorige maand dat Boeing het vertrouwen van het Amerikaanse publiek had verloren en strenger toezicht nodig had. Hij verwees daarbij ook naar de twee dodelijke crashes met de 737 MAX in 2018 en 2019, waarbij in totaal 346 mensen omkwamen.

‘Cultuurverandering is misschien wel de meest ingrijpende aanpassing die we als bedrijf doorvoeren,’ stelt Ortberg. Volgens hem besteden de leidinggevenden van Boeing nu meer tijd aan luisteren naar medewerkers, het herstellen van vertrouwen en het verbeteren van de verantwoordelijkheid binnen de organisatie.

De voormalige directeur van de FAA heeft eerder verklaard dat een cultuurverandering bij Boeing jaren kan duren. Duffy gaf aan dat de FAA vooralsnog niet van plan is de productiebeperking voor de 737 MAX op te heffen.

Boeing pleitte in juli in schuldig in een strafrechtelijke fraudezaak en ging akkoord met een boete van minimaal 243,6 miljoen dollar. De Amerikaanse justitie concludeerde dat het bedrijf mogelijk risicovol werk toeliet in zijn fabrieken en nalatig was bij de nauwkeurige documentatie van vliegtuigen.

Een Amerikaanse rechter heeft vorige week een rechtszaak tegen Boeing gepland op 23 juni, nadat bekend werd dat Boeing overweegt zich terug te trekken uit de voorwaarden van de schikking.