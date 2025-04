Kabinet komt met reactie over Schiphol

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft woensdag gereageerd op het besluit van de Europese Commissie over de aanpak om het vliegtuiggeluid rond Schiphol te verminderen. Met deze reactie is de zogeheten balanced approach-procedure officieel afgerond.

De Europese Commissie publiceerde in maart haar besluit over de Nederlandse plannen om het geluidsniveau van vliegverkeer rondom Schiphol terug te dringen. Hierin werd vastgesteld dat Nederland de procedure grotendeels correct heeft gevolgd, maar dat op enkele punten nog verduidelijking nodig was.

De Commissie verzocht Nederland om nader in te gaan op drie aspecten; de rol van autonome vlootvernieuwing bij het verminderen van geluidsoverlast, de bijdrage van General Aviation aan de geluidshinder en mogelijke maatregelen hiervoor, en de overweging van alle mogelijke operationele maatregelen ter beperking van vliegtuiglawaai.

Het kabinet heeft inmiddels een officiële reactie gestuurd, waarin deze punten zijn toegelicht. Volgens het ministerie maakt General Aviation deel uit van de geluidsberekeningen en zal de omvang ervan afnemen door beperkingen in de milieuruimte. Daarnaast is vlootvernieuwing meegenomen in de berekeningen en zijn alle procedurele maatregelen in overweging genomen.

Nu de balanced approach-procedure is afgerond, kan het kabinet verder met de uitvoering van het maatregelenpakket. Het doel is een geluidsreductie van vijftien procent vanaf november 2025. Dit wordt onder meer bereikt door het instellen van een maximumaantal vliegtuigbewegingen per etmaal en per nacht, tariefdifferentiatie om stillere toestellen te stimuleren, en versnelde vlootvernieuwing en het weren van lawaaiige toestellen in de nacht.

Deze maatregelen worden vastgelegd in het Luchthavenverkeerbesluit (LVB) en in bindende afspraken met Schiphol en luchtvaartmaatschappijen zoals KLM. De versnelde wijziging van het LVB ondergaat momenteel een voorhangprocedure in de Tweede Kamer en wordt op 8 mei gepubliceerd. Vanaf 1 november 2025 treedt deze in werking.

Daarnaast blijft het ministerie de effecten van de maatregelen monitoren. Op basis hiervan wordt bepaald of aanvullende stappen nodig zijn om het uiteindelijke geluidsreductiedoel van 20 procent te behalen. Voor de zomer informeert het kabinet de Tweede Kamer over de invulling van de resterende vijf procent.

Niet iedereen is overtuigd van de Nederlandse aanpak. Marnix Fruitema, voorzitter van luchtvaartkoepel Barin, uit scherpe kritiek: ‘Brussel heeft glashelder aangegeven dat Den Haag op drie punten heeft verzaakt. IenW houdt echter net als de afgelopen vier jaar de oogkleppen op en blijft sturen op krimp van Schiphol in plaats van op minder geluid. De motivatie dat hiermee recht wordt gedaan aan de uitspraak in de RBV-zaak, is klinkklare onzin. Die uitspraak ziet toe op rechtsbescherming van omwonenden, niet op een kleiner Schiphol. Met het naast zich neerleggen van het besluit van de Europese Commissie riskeert IenW een reactie van een aantal partijen. Niemand is gebaat bij nog meer onrust op dit langlopende dossier.’