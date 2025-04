Nieuwe bestemming voor Transavia vanaf Rotterdam

Vanaf november kunnen passagiers vanaf Rotterdam The Hague Airport rechtstreeks naar het Spaanse Sevilla vliegen. Budgetluchtvaartmaatschappij Transavia heeft deze nieuwe verbinding aan haar routenetwerk toegevoegd, zo werd dinsdag bekendgemaakt. De ticketverkoop gaat op 16 april van start.

Tot nu toe waren Schiphol en Eindhoven Airport de enige Nederlandse luchthavens met directe vluchten naar Sevilla. Met de toevoeging van Rotterdam The Hague Airport komt daar nu een extra vertrekpunt bij.

Sevilla is de hoofdstad van de regio Andalusië en een populaire bestemming vanwege haar historische en culturele bezienswaardigheden. De stad staat onder meer bekend om het Koninklijk Paleis Alcázar, de kathedraal met de Giralda-toren en de wijk Santa Cruz. Daarnaast wordt Sevilla vaak geassocieerd met flamenco, een traditionele muziek- en dansstijl die in de regio is ontstaan. Een andere factor die Sevilla aantrekkelijk maakt als reisbestemming is het klimaat. De stad behoort tot de warmste regio’s van continentaal Europa in de wintermaanden, met temperaturen die in januari regelmatig rond de 20 graden liggen.

De uitbreiding van het Transavia-netwerk is niet beperkt tot Sevilla. Deze week werd ook een lijndienst tussen Rotterdam en Triëst in Noord-Italië geïntroduceerd, evenals een verbinding tussen Schiphol en Agadir. Daarnaast start de luchtvaartmaatschappij op donderdag met vluchten tussen Rotterdam en Londen Stansted.