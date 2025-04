Ook Zweedse luchtmacht kiest voor Embraer

Na Nederland heeft ook Zweden besloten tot de aanschaf van C-390-transportvliegtuigen van Embraer. Het Braziliaanse toestel is een wereldwijd verkoopsucces.

Ook Zweden heeft officieel getekend voor de aanschaf van vier C-390 Millennium multi-missievliegtuigen van Embraer en heeft daarmee de benodigde productieslots veiliggesteld. De toestellen zijn bedoeld ter vervanging van de huidige vloot van zes C-130H Hercules transportvliegtuigen. Verder is bekendgemaakt dat Zweden gaat samenwerken met Nederland en Oostenrijk, die gezamenlijk negen C-390’s hebben besteld. De officiële bekendmaking van deze samenwerking vond plaats tijdens de militaire vakbeurs LAAD Defence & Security 2025, die momenteel in Brazilië plaatsvindt. De intentieverklaring werd al in december 2024 ondertekend. De samenwerking tussen Nederland en Oostenrijk kwam in 2023 tot stand. Het plan biedt volgens de Koninklijke Luchtmacht grote schaalvoordelen voor zowel de aankoop als de toekomstige instandhouding van de toestellen.

Verkoopsucces

De C-390 is een commercieel succes. Ook de Koninklijke Luchtmacht vliegt in de toekomst met het Braziliaanse toestel. In oktober 2020 besloot Defensie de transportvloot van vier C-130 Hercules-transportvliegtuigen versneld te vervangen. De twee oudste Herculessen, in 2010 tweedehands aangeschaft, zijn nu ruim veertig jaar oud. In 2022 werd duidelijk dat de Koninklijke Luchtmacht de vier Herculessen wil vervangen door vijf Embraer C-390M’s. De eerste Nederlandse C-390M zou in 2026 naar Nederland moeten komen. Het contract met Embraer is vorig jaar juli getekend. Behalve Hongarije en Nederland hebben de luchtmachten van Brazilië, Oostenrijk, Portugal, Tsjechië, Zuid-Korea en Hongarije de C-390M besteld.