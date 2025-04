Star Alliance krijgt nieuw Europees lid

ITA Airways zal begin 2026 toetreden tot Star Alliance, zo maakte de luchtvaartalliantie vandaag bekend. De Italiaanse luchtvaartmaatschappij wordt daarmee een volwaardig lid en versterkt het netwerk, waarin onder meer Lufthansa, ANA, Singapore Airlines en United Airlines vertegenwoordigd zijn.

Star Alliance-CEO Theo Panagiotoulias verklaarde: ‘Begin 2026 wordt ITA Airways naar verwachting officieel onderdeel van het Star Alliance-netwerk. Als belangrijke toegangspoort tot Italië draagt de toevoeging van ITA bij aan onze wereldwijde dekking en biedt het reizigers meer aansluitende routes.’

Met de toetreding van ITA Airways worden er 360 dagelijkse vluchten aan het Star Alliance-netwerk toegevoegd. De grootste uitbreiding vindt plaats in Rome en Milaan, de belangrijkste hubs van de maatschappij. Op dit moment worden deze steden al bediend door 16 Star Alliance-leden.

ITA Airways-CEO Joerg Eberhart benadrukte het belang van deze stap voor de luchtvaartmaatschappij: ‘We zijn verheugd om toe te treden tot Star Alliance en de Italiaanse luchtvaartkwaliteit binnen het netwerk te brengen. Dit is een belangrijke mijlpaal in de groei van ITA Airways, en we kijken ernaar uit om onze klanten de voordelen van het grootste luchtvaartnetwerk ter wereld te bieden.’

ITA Airways werd in 2021 opgericht als opvolger van het failliete Alitalia en maakte tot voor kort deel uit van de SkyTeam-alliantie. Die samenwerking eindigde nadat de Europese Commissie Lufthansa toestemming gaf om een belang van 41 procent in ITA Airways te verwerven, met een optie op volledige overname in de toekomst.

Daarnaast heeft ITA zijn frequent flyer-programma Volare beëindigd en is het overgestapt op het Miles & More-loyaliteitsprogramma van Lufthansa Group, waartoe ook Swiss en Austrian Airlines behoren.