Brabant rekent niet op komst F-35

De Koninklijke Luchtmacht komt in de toekomst niet met de F-35 naar De Peel. Althans, dat denken regionale bestuurders in Brabant.

Het lijkt erop dat de voormalige vliegbasis De Peel in Vredepeel niet opnieuw in gebruik wordt genomen voor de F-35. Regionale bestuurders gaan daar vanuit na overleg dat zij recentelijk hadden met staatssecretaris Gijs Tuinman (BBB) van Defensie, meldt het Eindhovens Dagblad. Tijdens dat overleg zou Tuinman zijn voorkeur hebben uitgesproken voor Lelystad Airport als locatie voor het stationeren van extra F-35-gevechtsvliegtuigen. Lelystad heeft als voordeel dat er relatief weinig woningen in de directe omgeving staan, wat de geluidsoverlast voor omwonenden beperkt.

Toch benadrukt een woordvoerder van Tuinman dat er nog geen knoop is doorgehakt. ‘Daar wordt momenteel met man en macht aan gewerkt’. Pas volgende maand komt Defensie met een advies aan het kabinet inzake de kwestie: ‘De conclusie in de regio De Peel is wat ons betreft dan ook voorbarig’, aldus de woordvoerder.

Niet in De Peel, waar dan wel?

De F-35’s zijn momenteel gestationeerd op de luchtmachtbases in Leeuwarden en Volkel, maar daar is door geluidsbeperkingen onvoldoende ruimte voor alle toestellen die Defensie inmiddels heeft aangeschaft. Daarom zoekt Defensie naar extra ruimte. Hiervoor zijn vijf locaties in beeld: Lelystad, De Peel, Eelde, Twente en Woensdrecht. De laatste twee vallen volgens Defensie af vanwege ruimtegebrek, waardoor Lelystad, Vredepeel en Eelde overblijven als serieuze kandidaten. In Brabant rekent men dus niet langer op de terugkeer van vliegoperaties. Vliegbasis De Peel werd begin jaren ’90 gesloten en geldt sindsdien als een ‘slapende basis’. Momenteel is het terrein in gebruik als kazerne voor ruim duizend militairen van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC).

Toch staan ook Eelde en Lelystad niet per se te trappelen om de F-35 te verwelkomen. De colleges van Gedeputeerde Staten van Groningen en Drenthe willen geen jachtvliegtuigen op Groningen Airport Eelde. Lelystad Airport staat ogenschijnlijk welwillender tegen de komst van Defensie naar de luchthaven die nog altijd wacht op opening voor de burgerluchtvaart. Dat laatste werd in een interview met Up in the Sky wel als voorwaarde geschetst door directeur Jan Eerkens. Hij voelt zich daarin gesteund door Provincie Flevoland: ‘De provincie is er klip en klaar over: we willen de F-35 accommoderen maar de burgerluchtvaart er wel voor terug.’