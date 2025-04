Succesvol jaar voor Ryanair

Luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft in het afgelopen boekjaar, dat eindigde in maart, een recordaantal van 200,2 miljoen passagiers vervoerd. Dit maakt de Ierse prijsvechter de eerste Europese luchtvaartmaatschappij die deze grens binnen een jaar overschrijdt. De vervoerscijfers kwamen grotendeels overeen met de eerdere prognoses van de maatschappij.

In januari had Ryanair aangegeven te verwachten dat het aantal vervoerde passagiers zou oplopen tot bijna 200 miljoen, een stijging van negen procent ten opzichte van het voorgaande jaar. In de maand maart vervoerde de maatschappij vijftien miljoen passagiers, wat een stijging van tien procent betekent in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder.

Ryanair, dat de grootste luchtvaartmaatschappij van Europa is op basis van passagiersaantallen, heeft in januari echter zijn prognose voor het lopende boekjaar verlaagd. De maatschappij verwacht nu 206 miljoen passagiers te vervoeren, in plaats van de eerder voorspelde 210 miljoen. De neerwaartse bijstelling is het gevolg van leveringsvertragingen bij vliegtuigfabrikant Boeing.

De 84-jarige Maria Cornelia Vos werd verwelkomd als de 200 miljoenste passagier. Zij vloog op woensdag 26 maart van Fuerteventura naar Madrid en landde daar om 12:35 uur. CEO Michael O’Leary reageerde enthousiast op deze prestatie: ‘We zijn verheugd om mevrouw Maria Cornelia Vos als onze 200 miljoenste passagier van dit jaar te verwelkomen. Ryanair is trots om in 2024/2025 200 miljoen passagiers te hebben vervoerd. Bovendien hebben deze 200 miljoen passagiers gezamenlijk naar schatting vijf miljard euro bespaard in vergelijking met de gemiddelde ticketprijzen van onze concurrenten.’