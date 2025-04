Vliegveld Teuge op de vingers getikt

De Raad van State heeft een streep gezet door het luchthavenbesluit van de provincie Gelderland voor vliegveld Teuge. De hoogste bestuursrechter van Nederland heeft vrijwel alle bezwaren van omwonenden gegrond verklaard, waardoor de provincie opnieuw met alle betrokkenen om de tafel moet om tot een nieuw besluit te komen.

Hoewel het vernietigde luchthavenbesluit geen directe gevolgen heeft voor het vliegverkeer, betekent de uitspraak wel dat er strengere geluidsnormen gaan gelden. Dit moet voorkomen dat omwonenden in de tussentijd extra geluidsoverlast ervaren, aldus een woordvoerder van de Raad van State.

‘Dit vonnis van de Raad van State is een klap in het gezicht voor de provincie, die meer dan tien jaar aan het Luchthavenbesluit gewerkt heeft. Het moet nu de prullenbak in,’ reageert Geert Boreel van bewonersplatform Vlieghinder Teuge bij Omroep Gelderland.

Teuge International Airport, is een klein vliegveld tussen Apeldoorn en Twello en wordt veel gebruikt voor kleine luchtvaartactiviteiten zoals rondvluchten, parachutespringen en helikoptervluchten. Daarnaast is het ook de thuisbasis van de E-Flight Academy. Omwonenden klagen al langere tijd over de overlast van opstijgende en landende vliegtuigen, maar ook over het geluid van taxiën en proefdraaien op de grond.

Een van de belangrijkste twistpunten was het ontbreken van een maximumaantal vliegbewegingen in het luchthavenbesluit uit 2022. Bewoners eisten een limiet van maximaal 60.000 vluchten per jaar, maar de provincie wees dat verzoek af. Volgens de provincie was een limiet overbodig, omdat er al een maximale geluidsruimte voor het vliegveld was vastgelegd: hoe lichter en stiller de toestellen, hoe meer vluchten mogelijk zouden zijn.

De Raad van State veegde deze redenering echter van tafel. Bovendien constateerde de rechter dat niet duidelijk was welke vliegbewegingen, zoals die van helikopters, onder het besluit vielen. Daarnaast bleek de provincie nauwelijks onderzoek te hebben gedaan naar de geluidsoverlast door taxiën en proefdraaien.

Door deze gebreken heeft de Raad van State het luchthavenbesluit nietig verklaard. De provincie is nu verplicht een nieuw besluit op te stellen en moet daarnaast de proceskosten van 2267,50 euro vergoeden.

Voorlopig verandert er niets aan het vliegverkeer op Teuge, omdat het kan terugvallen op eerdere besluiten. De provincie zal nu opnieuw in overleg moeten met belanghebbenden om tot een juridisch houdbaar luchthavenbesluit te komen.