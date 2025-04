Vliegen Musk en Swift binnenkort anoniem rond?

Het volgen van privévliegtuigen van Amerikaanse beroemdheden is binnenkort mogelijk verleden tijd. Krijgen Taylor Swift en Elon Musk eindelijk hun zin?

Amerikaanse beroemdheden als Elon Musk, Taylor Swift, Jeff Bezos en Mark Zuckerberg zijn allesbehalve blij met Jack Sweeney. Deze informaticastudent beheert sinds 2022 het platform Ground Control, waarmee hij laat zien waar beroemdheden met hun privéjets naartoe vliegen – en hoeveel CO₂ ze daarbij uitstoten.De technologie die Sweeney gebruikt is volledig legaal. Ground Control maakt gebruik van publiek toegankelijke transponderdata om in real time de vluchten van privéjets te volgen en openbaar te maken. Wat begon als een hobbyproject, groeide al snel uit tot een bron van ergernis voor the rich and famous.

Elon Musk heeft Sweeney zelfs geld aangeboden om te stoppen met het tracken van zijn jet. De advocaten van Taylor Swift eisten dat Sweeney onmiddellijk stopt met het publiceren van haar vluchtgegevens en alle eerdere berichten verwijdert. Vooralsnog heeft Sweeney dit niet hoeven te doen daar hij uitsluitend openbare gegevens gebruikt.

Wetswijziging

Hier komt binnenkort echter mogelijk verandering in. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft aangekondigd dat eigenaren van privévliegtuigen de mogelijkheid krijgen om hun registratiegegevens af te schermen voor het publiek. Daarnaast onderzoekt de FAA of deze gegevens standaard vertrouwelijk gemaakt kunnen worden. Logischerwijs zou men bij deze beleidsverandering een sturende hand van Trump-vertrouweling Musk vermoeden. Dit lijkt echter niet terecht daar de FAA Reauthorization Act waar de maatregel deel van uitmaakt nog in de termijn van president Biden werd aangenomen. Hoewel de plannen vergevorderd zijn is nog niet alles in kannen en kruiken. De FAA onderzoekt momenteel nog wat het effect van deze anonimisering zou zijn op de veiligheid. Ook voor toezichthoudende instanties is het kunnen volgen van de vliegtuigen namelijk van belang.