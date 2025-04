Vliegende auto weer dichterbij realiteit

Vliegende auto’s zijn weer een stukje dichterbij de realiteit. Het Nederlandse PAL-V heeft met goedkeuring voor testvluchten een belangrijke stap gezet.

De European Union Aviation Safety Agency (EASA) heeft een ‘No Technical Objection’ afgegeven voor PAL-V, het Nederlandse bedrijf dat ‘s werelds eerste vliegende auto op de markt wil brengen

Volker Arnsmeier, Senior Project Certification Manager voor VTOL (vertical Take Off and Landing) bij EASA, benadrukt het belang van dit moment: ‘Dit is de eerste keer dat we een No Technical Objection (NTO) hebben afgegeven voor een FlyDrive-voertuig.’

De PAL-V Liberty wordt sinds 2008 ontwikkeld. De certificering voor weggebruik werd behaald in 2020 en vorig jaar kwam het door de APK. De ‘No Technical Objection’ is de goedkeuring van EASA voor het gedetailleerde demonstratieprogramma van PAL-V om de vluchtcertificering af te ronden. Het bevestigt dat er geen bekende risico’s zijn die volledige typecertificering verhinderen.

Robert Dingemanse, oprichter en CEO van PAL-V, is enthousiast over de ontwikkelingen rond de vliegende auto: ‘Deze mijlpaal bevestigt dat PAL-V klaar is om ‘s werelds eerste gecertificeerde FlyDrive-voertuigen op de markt te brengen en mobiliteit voor altijd te transformeren.’

PAL-V Liberty

De PAL-V Liberty, waarbij PAL-V staat voor Personal Air and Land Vehicle, is een combinatie van twee andere voertuigen: de Carver (een gemotoriseerde driewieler) en de Gyroplane. In tegenstelling tot bij een helikopter wordt enkel de staartpropeller door een motor aangedreven. De hoofdrotor draait alleen door langsstromende lucht, en creëert daarmee hefkracht. De PAL-V is bovendien een volwaardige auto en rijdt op Euro 95-benzine. Eenmaal getransformeerd naar een vliegende auto kan het toestel op een volle tank zo’n vier- tot vijfhonderd kilometer vliegen.