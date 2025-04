Zoektocht MH370 beëindigd

De meest recente zoektocht naar Malaysia Airlines vlucht MH370 is opgeschort omdat het ‘niet het juiste seizoen’ is, aldus de Maleisische minister van Transport. Meer dan tien jaar nadat het vliegtuig verdween blijft het lot van MH370 een mysterie.

De zoektocht naar de verdwenen MH370 is weer opgeschort. ‘Ze zijn voorlopig gestopt met de operatie. Eind dit jaar wordt de zoektocht hervat’, zei minister Anthony Loke in een geluidsopname die donderdag werd verstuurd naar persbureau AFP. ‘Op dit moment is het niet het seizoen’.

Dit nieuws volgt slechts enkele weken nadat werd aangekondigd dat de zoektocht opnieuw was opgestart. Eerdere pogingen om het toestel te vinden, waaronder een door Australië geleide zoektocht over een gebied van 120.000 vierkante kilometer in de Indische Oceaan, leverden slechts enkele wrakstukken op. Het Britse-Amerikaanse maritieme onderzoeksbedrijf Ocean Infinity, dat in 2018 al tevergeefs naar het toestel zocht, begon vorige maand opnieuw met een zoektocht. De operatie wordt wederom uitgevoerd onder het principe ‘no find, no fee’: alleen bij een vondst betaalt de Maleisische overheid het bedrijf. ‘Of het toestel uiteindelijk gevonden wordt, weet niemand. Dat zal pas blijken tijdens het verdere onderzoek’, zei Loke donderdag.

Onduidelijkheid

Nabestaanden van passagiers die in 2014 aan boord waren van Malaysia Airlines vlucht MH370, blijven antwoorden eisen van de Maleisische autoriteiten. Ondanks het feit dat het inmiddels meer dan tien jaar geleden is dat het vliegtuig verdween, blijft de tragedie een van de grote raadsels uit de luchtvaartgeschiedenis. De verdwijning van de Boeing 777 met 227 passagiers en 12 bemanningsleden aan boord, op weg van Kuala Lumpur naar Peking, is al jaren onderwerp van speculatie. In het officiële onderzoeksrapport uit 2018 werd vastgesteld dat de koers van het vliegtuig handmatig werd aangepast, en dat fouten in de luchtverkeersleiding zijn gemaakt. De exacte reden van het verdwijnen blijft echter onduidelijk. Onderzoekers sluiten niet uit dat iemand anders dan de piloten het toestel heeft omgeleid.

Druk van nabestaanden

Tijdens een herdenkingsbijeenkomst ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de verdwijning, kwamen families van Chinese en Maleisische passagiers samen in Subang Jaya, Maleisië. Ze herdachten hun dierbaren, maar benadrukten ook dat het verdriet en de onzekerheid nog altijd voortduren.

Twee derde van de passagiers was afkomstig uit China. De overige inzittenden kwamen onder andere uit Maleisië, Indonesië en Australië. Vorige maand verzamelden familieleden van Chinese passagiers zich in Beijing, voor overheidsgebouwen en de Maleisische ambassade. Ze eisten duidelijkheid.