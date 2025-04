Defensie blust ‘eigen’ brand met Chinook

Een Chinook van het defensie Helikopter Commando heeft gisteren ondersteuning verleend bij het blussen van een brand die veroorzaakt bleek door defensie zelf. Onderzoek volgt.

Een Chinook-transporthelikopter is gisteren ingezet voor het blussen van een grote natuurbrand. De brand was uitgebroken ten noorden van Ede, niet ver van de Ginkelse Heide, en het vuur verspreidde zich snel. Inmiddels is duidelijk dat de brand is ontstaan door een oefenende eenheid van de Koninklijke Landmacht. De Koninklijke Marechaussee doet nader onderzoek.

De Chinook vloog met een zogeheten Bambi Bucket. In deze verstevigde waterzak past 7.600 liter water. Verder werden vier blusvoertuigen en een commando-voertuig van de landmacht ingezet. Het ondersteunen van civiele autoriteiten en leveren van bijstand bij rampen en crises is een van de hoofdtaken van defensie. Van 1 april tot 1 oktober staat het defensie Helikopter Commando met blushelikopters stand-by om deze specifieke taak uit te voeren. Sinds 2003 wordt er vanuit de lucht brand bestreden binnen Nederland. Jaarlijks oefenen betrokken partijen dit.

De brandweer heeft het vuur op de heide in Ede ‘sneller dan verwacht onder controle gekregen’. Wel is daarbij ‘waardevolle en dierbare natuur verloren gegaan’, zo laat locoburgemeester Arnold Versteeg donderdagavond weten in een verklaring.

Heidebrand in #Ede (Nederland) was ook op satellietbeelden goed zichtbaar vandaag.

© NASA pic.twitter.com/8qd8AYp5o2— Ward Bruggeman ⚡️ (@MeteoWard) April 3, 2025

Luchtmacht blust brand landmacht

De aanleiding van de brand ligt in een oefening van defensie. Dat meldt de gemeente Ede donderdagavond in het gemeentelijke crisisliveblog over de natuurbrand. De Veiligheidsregio Gelderland-Midden bevestigt dit bericht. Het zou gaan om een oefenrookgranaat, meldt de Koninklijke Marechaussee. Deze werd volgens defensie gebruikt door een eenheid van de landmacht op een zandveld. De rook bleek vuur te zijn dat vervolgens is overgeslagen op de heide. Hoe dit heeft kunnen gebeuren, is onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. De marechaussee onderzoekt of er volgens de veiligheidsregels is geoefend en of er meerdere brandhaarden waren.