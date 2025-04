Delta lokt transatlantische passagiers met ‘upgrade’

Doorgaans geldt Wi-Fi als een luxe aan boord van een vliegtuig. Veel maatschappijen bieden beperkte hoeveelheden gratis aan, maar voor meer moet worden betaald. Delta doet het voortaan anders.

Vanaf april hebben alle passagiers aan boord van een transatlantische Delta-vlucht naar Europa, Israel en West-Afrika recht op gratis Wi-Fi. Hierbij gaat het om verbinding gedurende de gehele vlucht, ook tijdens het opstijgen en het landen. De dienst wordt aangeboden door T-Mobile, aldus de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij in een persbericht.

Later dit voorjaar verwacht Delta ook de routes naar Zuid-Amerika van deze upgrade te kunnen voorzien. Tevens mogen de binnenlandse vluchten goede verbinding verwachten. De kleine CRJ-700 is reeds verbonden en ook de oudere Boeing 717’s krijgen op den duur Wi-Fi aan boord. Daarvoor past Delta een nog niet eerder uitgevoerde oplossing toe.

‘Dankzij de toewijding en expertise van Delta-teams boeken we enorme vooruitgang in onze inspanningen om snelle, gratis Wi-Fi naar elk vliegtuig in onze vloot te brengen – wat op zijn beurt onze vliegtuigen zal transformeren in gepersonaliseerde platforms waar klanten verbinding kunnen maken en op zinvolle nieuwe manieren kunnen deelnemen’, aldus Ranjan Goswami, SVP Klantenervaring Design.

KLM-passagiers

Voor veel KLM-passagiers zal het nieuwe Delta-project een fijne bijkomstigheid bieden. KLM en Delta werken samen binnen SkyTeam en plaatsen daarbij regelmatig passagiers op elkaars vluchten. Alhoewel KLM al wel Wi-Fi beschikbaar heeft aan boord, is dit vaak nog betaald. Het sturen van berichtjes kan gratis middels het ‘Message’-pakket. Voor grotere bestanden hanteert de Nederlandse luchtvaartmaatschappij dynamische prijzen, afhankelijk van de bestemming en de vluchtduur.