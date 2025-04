Jonge A320neo’s binnenkort in losse onderdelen

De bekendmaking van Unical Aviation dat zij een ’vloot’ aan Airbus A320neo’s gaan demonteren, zorgde voor grote opschudding in de luchtvaartsector. Het zijn de allereerste vliegtuigen van het type die worden ontmanteld.

Unical Aviation maakte het afgelopen dinsdag bekend, 1 april. Desondanks bleek het geen 1 april-grap te zijn. Een ‘vloot’ jonge Airbus A320neo’s komt daadwerkelijk richting de opslaglocatie in Arizona, Verenigde Staten. Het is de bedoeling dat het bedrijf de vliegtuigen ontmantelt, onderdelen recyclet en bruikbare onderdelen als reserve-onderdelen achter de hand houdt. Hiermee hoopt Unical Aviation de reservemarkt beter te bevoorraden.

‘Als eerste bedrijf dat A320neo’s ontmantelt, is Unical Aviation altijd een stap voor en voldoet het aan de groeiende eisen van onze luchtvaart- en onderhoudsklanten’, aldus David Dicken, topman bij Unical Aviation, in de mededeling. De werkzaamheden worden uitgevoerd door dochteronderneming Ecube, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de opslag en recycling van vliegtuigen.

Om hoeveel vliegtuigen het gaat, blijft onduidelijk. Unical Aviation spreekt meermaals over een ‘vloot’ Airbus A320neo’s. Wel valt uit de foto’s op te maken dat het gaat om oude Airbus A320neo’s van Go First. De Indiase maatschappij ging in 2024 failliet en schreef de ondergang toe aan de aanhoudende problemen met de Pratt en Whitney PW1100G-motoren. De oudste vliegtuigen van de airline zijn ruim acht jaar oud.

Controversieel

De zet van Unical Aviation om relatief nieuwe A320neo’s te ontmantelen, geldt voor velen als controversieel. Het toestel is razend populair en meerdere luchtvaartmaatschappijen staan al lange tijd in de wachtrij. Vorig jaar registreerde Airbus in totaal 615 bestellingen voor de drie varianten van het model.

Volgens Dickens speelt het belang van de reserve-onderdelenmarkt een grote rol in de aankoop. ‘Deze activa transformeren we binnenkort tot materialen waar grote vraag naar is. Daarmee kunnen we exploitanten wereldwijd ondersteunen met betaalbare, op tijd geleverde secundaire marktmogelijkheden.