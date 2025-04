Nieuwe klant voor Saab’s Gripen

Saab heeft weer een nieuwe klant voor de Gripen aan de haak geslagen. Na Brazilië kiest in Zuid-Amerika ook Colombia voor het Zweedse gevechtsvliegtuig.

Colombia heeft een intentieverklaring getekend met Zweden voor de aanschaf van Saab Gripen-gevechtsvliegtuigen. Dat maakte de Colombiaanse president Gustavo Petro bekend via X. Volgens Petro gaat het om een volledig nieuwe vloot van Saab 39 Gripen-toestellen, voorzien van de nieuwste technologie die ook al in Brazilië wordt ingezet.

Veel details over het aantal toestellen, de leveringsplanning en de totale waarde van het contract zijn nog niet bekendgemaakt. Saab bevestigde in een reactie dat men uitkijkt naar het afronden van de onderhandelingen met Colombia. ‘Het is zeer positief voor Saab en Zweden dat de Colombiaanse president Petro zijn intentie heeft aangekondigd om de geavanceerde Gripen E/F multirole gevechtsvliegtuigen aan te schaffen’, aldus Mattias Rådström van Saab.

Colombia zou na Brazilië de tweede Zuid-Amerikaanse klant worden van Saab’s Gripen. In 2014 sloot de Zweedse vliegtuigbouwer al een deal met Brazilië voor de levering van 36 toestellen (28 Gripen E’s en 8 Gripen F’s), waarvan de levering nog altijd op schema ligt voor voltooiing in 2027. In São Paulo is inmiddels een lokale productiefaciliteit opgezet voor assemblage en testen.

Toch geen problemen

Een mogelijke belemmering voor de deal ontstond kortstondig afgelopen maand, toen een lokaal bericht suggereerde dat de VS geen toestemming zou geven voor de export van de General Electric F414-motor. Deze motor wordt in de Gripen E gebruikt. Saab ontkrachtte dit snel en benadrukte dat het al jaren over alle benodigde exportvergunningen voor Colombia beschikt.