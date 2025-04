Russische Tupolev stijgt naar onverwachte hoogten

Tijdens de vlucht klimt een Tupolev Tu-214 van de Russische luchtvaartmaatschappij Red Wings Airlines tweemaal onverwacht omhoog. De piloten kunnen de situatie niet verklaren.

De Tupolev, registratie RA-64518, steeg zaterdagochtend 29 maart rond 10:40 uur op vanaf de Georgische kustplaats Batoemi. Na een kleine drie uur vliegen, landde vlucht WZ-554 met 126 passagiers en acht crew op de luchthaven van Moskou Domodedovo. Het vliegtuig had een vertraging van ruim twee en een half uur. De autoriteiten stelden vervolgens een onderzoek in.

Het onderzoek was niet het gevolg van de vertraging maar van rare afwijkingen op de grafieken. Op de telemetrische data is te zien dat de Tupolev, tot twee keer toe, op een andere hoogte vliegt dan afgesproken. Er zijn geen verdere incidenten gemeld. Ook raakte niemand gewond.

Het eerste moment vond ongeveer een uur na opstijgen plaat boven de autonome Russische deelrepubliek Kalmycië. Daar merkt de luchtverkeersleiding een hoogteverandering op van 270 meter. Een halfuur later, boven de regio Volgograd, klimt de Tupolev opnieuw een ruim 100 meter. De piloten weten op vragen van luchtverkeersleiding geen antwoord te geven en zakken terug naar de overeengekomen 36.975 voet. ©FlightRadar24

Controle

Na de landing controleren grondmedewerkers en technici van de Moskouse luchthaven de machine op enige defecten. Zij vinden niets en het vliegtuig keerde vervolgens terug in dienst. Volgens berichtgeving van aerotelegraph.com controleert de luchtvaartmaatschappij de Tupolev na tien vluchten opnieuw.

Aan de grond

De Tupolev trad in 2009 in dienst bij het Russische Transaero. Na het faillissement van de chartermaatschappij kreeg Red Wings Airlines de machine in augustus 2016 in handen. Maar, na nog geen jaar te hebben gevlogen, bracht de airline het toestel terug naar een depot van de fabriek in Kazan. Daar stond het tot 2023 opgeslagen met weinig positieve vooruitzichten.

Tot Poetin in februari 2022 Oekraïne grootschalig binnenviel. Plotseling kreeg Rusland te maken met stevige sancties van West-Europa en de Verenigde Staten. Die sancties raakten de economie hard en ook de luchtvaartsector ervaart sindsdien grote problemen. Daarom kreeg de vijftien jaar oude machine een opknapbeurt en sinds begin 2024 keerde de Tupolev terug in lijndienst.