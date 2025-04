A320neo ondanks ‘licht contact’ dagen aan de grond

Een Airbus A320neo van de Griekse luchtvaartmaatschappij SKY Express kwam afgelopen dinsdagmiddag in botsing met aerobridge op de luchthaven van het Duitse Frankfurt.

Het toestel, registratie SX-WEB, steeg 11:45 uur lokale tijd, een halfuur later dan het vluchtschema voorschreef, op vanaf Athene, de hoofdstad van Griekenland. Na een vlucht van iets meer dan tweeënhalf uur arriveerde de A320neo op het Duitse vliegveld. Daarna taxiede de machine richting gate E9 van vertrekhal 2. Toen het vliegtuig daar aankwam, ging het mis.

Botsing met aerobridge

De linkervleugel van de A320neo kwam in botsing met de aerobridge, blijkt uit afbeeldingen die in handen zijn van de aeroTELEGRAPH. Hoe het incident heeft kunnen gebeuren, is onduidelijk. Een woordvoerder van Frankfurt Airport laat weten dat er sprake was van ‘licht contact’. Het is evenmin duidelijk voor welke schade de aanvaring zorgde. ‘Het incident wordt nu onderzocht’, aldus de zegsman van de luchthaven in een verklaring.

Vervangend vliegtuig gestuurd

Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat SKY Express de terugvlucht naar Athene, vlucht GQ861, ondanks het incident nog wel liet uitvoeren. De luchtvaartmaatschappij vloog een andere A320neo, registratie SX-TEC, in. De machine vertrok 17:45 uur lokale tijd met het vluchtnummer GQ2, het vluchtnummer dat volgens Flightradar24 rouleert op vluchten tussen de Griekse steden Athene, Kastoria en Kozani, vanuit Athene en arriveerde omstreeks 19:15 uur in Frankfurt. Twee uur na aankomst steeg dat toestel op naar de Griekse hoofdstad. De gedupeerde SX-WEB staat vandaag de dag nog aan de grond in Frankfurt. Het is nog niet duidelijk wanneer de machine haar rentree in het luchtruim gaat maken.