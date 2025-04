Gloednieuwe Transavia A321neo mag gelijk aan de slag

De vernieuwing van de Transavia-vloot zet vrolijk door: zaterdag landde alweer de negende Airbus A321neo van de airline op Schiphol.

Het vliegtuig, met registratie PH-YHU, werd zaterdagochtend overgevlogen vanuit Hamburg. De gloednieuwe Airbus werd vervolgens vrijwel meteen ingezet voor een eerste aantal passagiersvluchten. Zo vloog Transavia de A321neo in de vroege zondagochtend op en neer naar Faro, en wordt later op de dag nog een retourtje Tenerife gemaakt. Maandag vliegt de YHU volgens de planning op en naar naar Heraklion en Alicante.

De komst van de PH-YHU is onderdeel van een grote moderniseringsslag. Afgelopen jaar nam Transavia zeven Airbus A321neo’s in ontvangst. Dit jaar ontvangst de maatschappij er nog eens vijf, waarvan eentje zelfs van een speciale retro-livery wordt voorzien. Tegelijkertijd zijn er al vier Boeing 737’s uitgefaseerd, en loopt dat aantal in de loop van het jaar verder op. Met de vernieuwingen moet de Transavia-vloot niet alleen schoner en zuiniger worden, maar ook aanzienlijk stiller. De A321neo’s hebben een maar liefst vijftig procent lagere noise footprint, wat de geluidsoverlast in de omgeving van Schiphol naar beneden moet brengen.

Niet alleen maar nieuwe Airbussen