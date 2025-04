Nieuwe buitenlandse partner voor Embraer

Embraer gaat samenwerken met het Zuid-Afrikaanse Denel. De twee bedrijven hebben het partnerschap in de Embraer C-390 Millennium vastgelegd tijdens een defensiebeurs in Brazilië. Het is de bedoeling dat Denel productie van onderdelen en onderhoud van de C-390 zal gaan uitvoeren.

De (K)C-390M Millennium is een tweemotorig transportvliegtuig, in gebruik bij de Braziliaanse, Portugese en Hongaarse luchtmacht. Vijf andere landen hebben de Millennium ook besteld, waaronder Nederland. Recent werd bekend dat ook Zweden en Slowakije de C-390 hebben gekozen als het nieuwe transporttoestel voor hun respectievelijke luchtmachten.

‘We zijn verheugd om onze banden met Denel, een bewezen leider op het gebied van lucht- en ruimtevaart in Zuid-Afrika, te versterken nu het land zijn militaire transportvliegtuigen wil vervangen. We kijken ernaar uit om Zuid-Afrika te voorzien van het meest geavanceerde vliegtuig in zijn categorie en tegelijkertijd samen te werken met de Zuid-Afrikaanse defensie-industrie’, aldus Fabio Caparica, commercieel directeur bij Embraer in een persbericht.

C-130B Hercules van de Zuid-Afrikaanse luchtmacht in 1997 op Waterkloof (c) Leonard van den Broek

Na de uitdienststelling van de klassieke C-47TP “Turbo Dak” beschikt de Zuid-Afrikaanse luchtmacht alleen nog over de C-130 Hercules als belangrijkste transporttoestel. Van de negen Herculessen die Zuid-Afrika zo’n 60 jaar geleden aankocht, zijn er nog hooguit zes operationeel inzetbaar. Hoewel de Zuid-Afrikaanse Herculessen nu één voor één worden gemoderniseerd, zijn de toestellen wel aan het eind van hun levensduur.

Zuid-Afrika heeft al geruime tijd interesse in de C-390. Zo vloog Embraer al twee keer met een C-390 naar Zuid-Afrika, voor de laatste keer in september 2024 tijdens een vliegshow op de vliegbasis Waterkloof. Ondanks alle inspanningen heeft dit nog niet tot een deal geleid. Of de samenwerking tussen Embraer en Denel nu tot een doorbraak gaat leiden is nog de vraag. De Zuid-Afrikaanse defensie heeft al jaren te kampen met bezuinigingen, wat de inzetbaarheid ernstig aantast. Zo zijn van de 26 Zuid-Afrikaanse SAAB Gripen gevechtsvliegtuigen, er nog hooguit enkele operationeel inzetbaar.