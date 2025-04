Twee keer problemen op dezelfde CRJ-900-vlucht

Passagiers van een CRJ-900 van American Airlines, uitgevoerd door PSA Airlines, moesten na aankomst in Augusta, een stad in de Amerikaanse staat Georgia, geëvacueerd worden.

Het toestel, registratie N612NN, vertrok afgelopen dinsdag met vluchtnummer AA5406 in noordwestelijke richting vanuit Charlotte, een stad in North Carolina. Na take-off werd een draai richting het zuiden gemaakt en klom de machine naar een maximale hoogte van 16.000 voet (omgerekend iets minder dan 5.000 meter). Na bijna een halfuur maakte de CRJ-900 zich op voor de landing op haar bestemming.

American Eagle CRJ-900 had to be evacuated at Augusta Regional Airport on Tuesday morning after smoke entered the cabin while taxiing to the gate.



