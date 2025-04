Zien: Finse luchtmacht oefent volop vanuit Nederland

Afgelopen maandag 31 maart begon de oefening “Ramstein Flag” (RAFL) in het Europese luchtruim. Nederland is gastland van deze twee weken durende luchtmacht-oefening. Vliegbasis Leeuwarden ontvangt zo’n 40 gevechtsvliegtuigen uit zes bezoekende landen.

In totaal nemen ongeveer 90 toestellen deel aan de oefening van 15 NAVO-luchtmachten , waaronder de “nieuwe” NAVO-partners Zweden en Finland. Finland trad toe tot de NAVO op 4 april 2023, Zweden volgde een jaar later op 7 maart 2024. Beide landen namen wel al eerder deel aan een “Frisian Flag” oefening op Leeuwarden, maar nog zelden als NAVO-partner. Finland was net NAVO-lid toen het deelnam aan Frisian Flag in 2023.

Finse F/A-18C Hornet op vliegbasis Leeuwarden tijdens Ramstein Flag 2025 © Leonard van den Broek

Finse F/A-18C Hornet op vliegbasis Leeuwarden tijdens Ramstein Flag 2025 © Leonard van den Broek

Finse F/A-18C Hornet op vliegbasis Leeuwarden tijdens Ramstein Flag 2025 © Leonard van den Broek

Bij de start van Ramstein Flag beantwoordde luitenant-kolonel Rami Lindström van de Finse luchtmacht via e-mail een aantal vragen over Ramstein Flag.

Luitenant-kolonel Rami Lindström, callsign “Steiner”, is commandant van het 31e Fighter Squadron. Tijdens Ramstein Flag is hij commandant van het Finse detachement. De Finse luchtmacht is op Leeuwarden aanwezig met vijf F/A-18C Hornets en ongeveer 70 personeelsleden van de Karelia Wing, afkomstig van de vliegbasis Kuopio-Rissala. Lindström legt uit waarom het anders is om nu als NAVO-partner deel te nemen aan een oefening als RAFL: ‘Als NAVO-lid dragen we nu bij aan de collectieve verdediging en afschrikking van het bondgenootschap. We hadden al een hoog niveau van samenwerking met onze partners voordat we lid werden van de NAVO, maar nu trainen we om samen met onze bondgenoten te vechten, ook in artikel 5-scenario’s.’

Finse Hornets boven Leeuwarden tijdens Ramstein Flag 2025 © Leonard van den Broek

Finse F/A-18C Hornet landend op vliegbasis Leeuwarden tijdens Ramstein Flag 2025 © Leonard van den Broek

Finse F/A-18C Hornet op vliegbasis Leeuwarden tijdens Ramstein Flag 2025 © Leonard van den Broek

De Finse luchtmacht zal later dit jaar haar eerste F-35 te ontvangen. De eerste F-35 wordt in 2026 in Finland verwacht. Met de vervanging van de Hornet door de F-35 gaat de Finse luchtmacht over van een 4e generatie naar een 5e generatie gevechtsvliegtuig. De samenwerking met de F-35’s van de Nederlandse en Amerikaanse luchtmacht is een van de dingen waar luitenant-kolonel Lindström naar uitkijkt: ‘Tijdens Ramstein Flag is één van onze doelen om de integratie van de 4e en 5e generatie straaljagers verder te ontwikkelen. Verder willen we de interoperabiliteit met bondgenoten tijdens internationale luchtoperaties vergroten en de collectieve verdediging en afschrikking van de NAVO als lid van de alliantie versterken.’

In tegenstelling tot wat sommige mensen denken, vliegen de piloten geen dagelijkse missies tijdens RAFL. Lindström legt uit: ‘Deze oefening heeft duidelijke plannings- en vliegdagen. Dus één dag is volledig gewijd aan planning en de tweede dag is gewijd aan de daadwerkelijke uitvoering en debriefing. Natuurlijk heb ik als detachementscommandant naast het vliegen ook verantwoordelijkheden met betrekking tot teamleiderschap en media.’

Finse F/A-18C Hornet landend op vliegbasis Leeuwarden tijdens Ramstein Flag 2025 © Leonard van den Broek

Finse F/A-18C Hornet landend op vliegbasis Leeuwarden tijdens Ramstein Flag 2025 © Leonard van den Broek

Finse F/A-18C Hornet landend op vliegbasis Leeuwarden tijdens Ramstein Flag 2025 © Leonard van den Broek

De Finnen kijken uit naar hun deelname aan Ramstein Flag: ‘Het bijzondere aan deze oefening is dat we vooral in de schemering en ‘s nachts vliegen. Dit is nog niet eerder gedaan op deze schaal in NAVO-oefeningen waaraan ik heb deelgenomen. De oefening is professioneel georganiseerd en het gastland heeft veel moeite gedaan om zo’n grote en functionele oefening neer te zetten. Dank aan de Koninklijke Luchtmacht voor de ondersteuning als gastheer en het geweldige gezelschap!’