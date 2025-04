ATR-piloten vliegen ‘blind’ over luchthaven

De Britse luchtvaartautoriteit AAIB heeft een rapport vrijgegeven over een ernstig incident dat vorig jaar plaatsvond op de luchthaven van Guernsey.

In augustus naderde een ATR 72-500 van het Litouwse Jump Air met ruim vijftig passagiers aan boord het eiland Guernsey in zeer slechte weersomstandigheden. Volgens de regels mag een vliegtuig dat op de luchthaven landt niet verder dalen dan duizend voet (305 meter) als het zicht op het vliegveld minder dan 550 meter is. Tijdens de nadering van de ATR daalde de zichtafstand tot slechts 325 meter. Toch besloot de crew de landing voort te zetten.

Bij het bereiken van de beslissingshoogte, het punt waarop de piloten de landingsbaan moeten zien of moeten doorstarten, wilde de First Officer de landing afbreken. De gezagvoerder zag naar eigen zeggen de baanverlichting, maar reageerde wel op de instructie. Door verwarring vloog het toestel vervolgens vijftien seconden op slechts negentien meter hoogte recht over het vliegveld. Daarbij kwam het heel dicht in de buurt bij een antenne van een baken.

Maatregelen

De geluidsopnames uit de cockpit konden na het incident niet meer worden onderzocht omdat die al overschreven waren. De AAIB werd namelijk pas de volgende dag geïnformeerd over het voorval. Beide piloten waren zeer ervaren, maar spraken Engels niet als moedertaal. Het naderingsverbod werd tijdens de vluchtvoorbereiding, toen de crew al op de hoogte was van de verminderde weersomstandigheden op het eiland, ook niet behandeld. Volgens de Britse autoriteit wisten de piloten niet van elkaar wat de ander deed of wilde, wat leidde tot verwarring en de gevaarlijke situatie boven de luchthaven. De Litouwse maatschappij trof naar aanleiding van het incident verschillende maatregelen om de communicatie en samenwerking in de cockpit te bevorderen.

Tenerife-ramp

Miscommunicatie in combinatie met slechte weersomstandigheden kunnen resulteren in een fataal ongeluk. Het bekendste voorbeeld hiervan is de ramp op Tenerife. Op 27 maart 1977 crashten twee Boeing 747’s, van KLM en Pan Am, op het Spaanse eiland. 583 mensen kwamen hierbij om het leven. Door dichte mist en ongelukkige communicatie tussen de toren en de twee jumbojets leidde één beslissing tot de grootste ramp uit de luchtvaartgeschiedenis.