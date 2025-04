Boeing 737 botst met vlieger

Washington Ronald Reagan National Airport is opnieuw ter sprake gekomen na een opvallen incident. Een Boeing 737 van United Airlines botste tijdens de landing op de luchthaven met een vlieger.

De 737-700, registratie N24736, arriveerde op baan 19 van het vliegveld na een vlucht vanaf Houston Airport. Direct voor de baan ligt het Gravelly Point park waar op dat moment een familie aan het vliegeren was. Volgens een ooggetuige raakte het object een van de vleugels tussen de romp en de motor. De politie werd direct geïnformeerd over de botsing. Enkele minuten later arriveerden de autoriteiten en namen zij de vlieger in beslag. United liet in een verklaring weten dat het vliegtuig na de landing is geïnspecteerd maar niet beschadigd was geraakt. Het is niet duidelijk of de familie een straf krijgt opgelegd.

Andere ooggetuigen zeiden dat er vaker vliegers worden opgelaten in het park. Op sommige momenten zouden er maar liefst tien vliegers tegelijk zijn gespot. Hoewel het verboden is om dergelijk speelgoed in de nabijheid van een luchthaven te gebruiken lijkt niet iedereen op de hoogte van de regel. Zo noemt een hotel in Washington D.C. het park onterecht een ‘geteste en goedgekeurde plek’ om te gaan vliegeren.

Incidenten

Het is het zoveelste incident op de luchthaven waarbij de vliegveiligheid in het geding komt. In dezelfde week vond er een bijna-botsing plaats tussen een Delta Airbus A319 en een T-38 trainingsvliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht. Tevens is een van de luchtverkeersleiders onlangs op non-actief gezet omdat hij in de toren had gevochten met een collega, waarbij het bloed op de controlepanelen spatte. Volgens een bron zijn de spanningen in de toren het gevolg van het dodelijke incident in januari.