Einde in zicht voor Lufthansa A340’s

In 2021 nam Lufthansa tien Airbus A340-600-vliegtuigen terug in dienst. Voor vijf daarvan valt dit jaar definitief het doek.

Lufthansa had tijdens de start van de coronapandemie in 2020 zeventien A340-600’s in dienst. Om kosten te besparen werd vervolgens de hele vloot aan de grond gezet en leek het einde voor het type nabij. Maar toen de vraag naar verre vluchten sneller herstelde dan dat er nieuwe vliegtuigen werden geleverd, besloot de luchtvaartmaatschappij tien exemplaren terug in dienst te nemen. De verlenging van de levensduur loopt nu echter ten einde.

Eind vorig jaar gaf Carsten Spohr, Lufthansa-CEO, aan in 2025 een deel van de A340-vloot te willen uitfaseren. Twee machines zijn inmiddels al overgevlogen naar het Spaanse Teruel. In januari betrof het de D-AIHV en twee maanden later was de beurt aan de D-AIHT. Waarschijnlijk verdwijnen dit jaar nog eens drie machines uit de vloot. Het zou nog niet duidelijk zijn wanneer de overige vijf vliegtuigen uit dienst worden genomen. Enkele routes die momenteel door de A340-600 worden bediend zullen worden overgedragen aan onder andere de Boeing 747-400.

747-400

Lufthansa is een van de weinige maatschappijen die de 747-400 voor passagiersvluchten inzet. Zij namen de acht Jumbojets eveneens opnieuw in gebruik als reactie op de snel groeiende vraag naar vliegtickets en de forse vertraging van het 777X-programma. Lufthansa verwacht haar eerste 777X in 2026 te ontvangen. Drie 747’s die momenteel vluchten uitvoeren voor de maatschappij stonden tijdens de coronacrisis geparkeerd op Twente Airport. De laatste 747-400 moet uiterlijk in 2028 de vloot verlaten.