Technici geplet door Boeing 737

Drie vliegtuigmonteurs raakten afgelopen weekend zwaargewond tijdens een onderhoudsbeurt van een Boeing 737.

Het incident vond plaats op Johannesburg-O.R. Tambo International Airport, Zuid-Afrika. In een hangaar stond een 737-400 van Bid Air Cargo, registratie ZS-TEY, op krikken. Om nog onbekende reden zou het toestel van de voorste krik zijn gevallen. Op foto’s is echter te zien dat het vliegtuig wel op de krik leunt, maar deze is ingezakt. De technici die op dat moment aan het werk waren bij de neussectie werden naar verluidt door de Boeing geplet. Omstanders schoten hun collega’s direct te hulp. De drie slachtoffers raakten zwaargewond en zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk hoe het incident kon gebeuren en hoe het nu met de mannen gaat.

