Transavia retro A321neo gespot | Video

De Airbus A321neo voor Transavia met het retro-kleurenschema is maandag voor het eerst in vol ornaat gespot bij de Airbus fabriek in Hamburg.

De machine werd over de luchthaven van Hamburg Finkenwerder gesleept toen een vliegtuigspotter de retro-Airbus vastlegde. Het vliegtuig, dat wordt geregistreerd als PH-YHD, is nog niet voorzien van motoren. Aankomende zomer moet het toestel aan Transavia worden geleverd. Voor die tijd zal het toestel eerst nog enkele testvluchten uitvoeren. Vorige maand toonde de luchtvaartmaatschappij de eerste beelden van de retro-A321neo in de spuithal.

Het ontwerp van de retro-livery is geïnspireerd door de iconische Transavia-huisstijl uit 1966, ontworpen door Thijs Postma. De komst van de Airbus in retro-huisstijl werd in januari door het bedrijf aangekondigd. Transavia viert dit jaar namelijk haar zestigste verjaardag en besloot één Airbus de bijna zestig jaar oude livery te geven. De machine beschikt inmiddels over de groene streep op de romp met de grote, bekende “T” bij de voorste entreedeur. De staart is helemaal groen met een nog grotere “T” van Transavia. De neus van het toestel is zwart afgewerkt. Een leuk detail is te vinden aan de binnenkant van de sharklets – de opstaande vleugeluiteinden. Daarop is de retro-stijl ook te zien, vanuit de cabine.