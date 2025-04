Aannemers: ‘Schiphol zelf schuld aan vertraging A-pier’

De bouw van de A-pier heeft inmiddels al jaren vertraging opgelopen door een geschil tussen Schiphol en bouwcombinatie BN/TAV, een samenwerking tussen Ballast Nedam en het Turkse TAV. Volgens het bouwbedrijf strandde het project doordat het vliegveld zelf steken liet vallen.

BN/TAV diende maandag een aanklacht in bij de rechtbank in Amsterdam tegen Schiphol. Het concern gaf aan dat de luchthaven tijdens de bouw steeds geen compleet en werkbaar ontwerp wist aan te leveren. Daardoor kon het bouwbedrijf de werkzaamheden niet goed uitvoeren en liep het project forse vertraging op. De rechtszaak loopt al sinds december 2023.

De A-pier had aanvankelijk in 2019 al klaar moeten zijn. Het project kampte echter met oplopende kosten en werd steeds verder uitgesteld. In 2022 besloot Schiphol uiteindelijk de samenwerking met BN/TAV te beëindigen en het bouwbedrijf van het project te halen. De bouwcombinatie vindt die beslissing onrechtmatig. De afbouw van de A-pier is inmiddels overgenomen door bouwconcern BAM. Naar verwachting is het project over twee jaar afgerond.

Hogere kosten

Vorig jaar beschreef Sybren Hahn, Executive Director Schiphol Infrastructure, het dossier als een ‘hoofdpijnproject’. Toen werd duidelijk dat de bouw van de pier honderden miljoenen duurder uitpakt dan verwacht. De A-pier gaat bijna 1,4 miljard euro kosten, wat ongeveer 900 miljoen euro meer is dan oorspronkelijk begroot. De extra kosten van zijn volgens Schiphol ontstaan door het extra werk dat nodig is om de pier gereed te maken.

A-pier

De A-pier wordt 55.000 vierkante meter groot en kan acht vliegtuigen tegelijk afhandelen. Drie van de gates zullen geschikt zijn voor widebody’s. Volgens Schiphol is het belangrijk om uit te breiden met een nieuwe pier om passagiers sneller te laten doorstromen tijdens piekperiodes, zoals de zomervakantie.