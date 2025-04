Boeing 737 volgt verkeerde lampen

Een Boeing 737-800 van Japan Airlines stond maandag op het punt op te stijgen vanaf Tokyo Haneda Airport. Het vertrek verliep niet probleemloos.

De luchtvaartmaatschappij liet in een verklaring weten dat het toestel versnelde maar halverwege de baan tot stilstand kwam. De oorzaak van de stop wordt volgens Japan Airlines nog onderzocht. De Boeing taxiede op eigen kracht terug naar de gate waar de tachtig inzittenden het toestel konden verlaten.

Het Japanse ministerie van Land, Infrastructuur, Transport en Toerisme liet meer los over het incident. De 737-piloten zouden tijdens de start een deel van de baanverlichting hebben overreden. Op vluchtdata is te zien dat het toestel nadat het de baan opdraaide niet recht op de startbaan stond, maar met de baanverlichting aan de zijkant was opgelijnd.

Schiphol

Op Schiphol deed zich jaren geleden een soortgelijk incident voor. Een Embraer EMB-120 Brasilia, een tweemotorig turboprop-vliegtuig, steeg in 2018 op vanaf de Kaagbaan voor een vlucht naar Londen Stansted. De piloten hadden niet door dat ze tijdens het versnellen zeven baanlampen raakten. Pas op de Engelse luchthaven ontdekten ze schade aan het vliegtuig. Later werd vastgesteld dat het toestel verkeerd was opgelijnd.

Vliegshow

In 2023 vernielde een B-52 Stratofortress-bommenwerper maar liefst achttien baanlampen tijdens een vliegshow op RAF Fairford. het vliegtuig toonde tijdens de backtrack een opmerkelijke eigenschap, dat ook wel crabwalk wordt genoemd. De bommenwerper is namelijk in staat alle wielen in een hoek van twintig graden te zetten, waardoor het zijwaarts kan taxiën. De extra wielen aan de vleugeluiteinden van de B-52 tikten een voor een de lampen kapot.