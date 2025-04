HondaJet neemt duik in baai

Een Honda HA-420 HondaJet belandde maandagochtend in een baai nadat het toestel van de landingsbaan schoot op Southwest Oregon Regional Airport in North Bend.

De zakenjet, registratie N826E, landde kort na 06:00 uur lokale tijd op de luchthaven, maar kon niet op tijd stoppen. De HondaJet kwam uiteindelijk op ongeveer dertig meter van het einde van de baan in het water tot stilstand. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en slaagden erin om alle inzittenden uit het toestel te redden. Zij overleefden het incident maar zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over hun medische toestand is nog niets bekendgemaakt.

Later op de dag werd het toestel uit het water getakeld door een gespecialiseerd bergingsbedrijf. De National Safety Transportation Board (NTSB) gaf hiervoor toestemming en is samen met de Federal Aviation Administration een onderzoek gestart naar de oorzaak van het ongeluk. De beschadigde HondaJet is naar een andere locatie op de luchthaven gebracht. Na ongeveer 4,5 uur kon het vliegverkeer van en naar de luchthaven worden hervat.

Honda HA-420 HondaJet crashes into bay after overrunning the runway at North Bend Southwest Oregon Regional Airport.



The plane, which has been secured by first responders, is located about 100 feet off the east end of the runway in the water.



P-8 Poseidon

In 2023 schoot een P-8 poseidon van de U.S. Navy van de baan in Hawaï. Door beperkt zicht, laaghangende bewolking en regen kon het toestel niet op tijd tot stilstand komen en belandde in het water. Alle negen inzittenden konden op eigen kracht de Boeing verlaten en aan wal komen. Of het weer ook een rol speelde bij het HondaJet-incident is nog onduidelijk.