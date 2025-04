Sneller naar Weeze Airport met nieuwe bus

Sinds maandag 6 april is er een nieuwe, directe busverbinding tussen Nederland en Weeze Airport. Het overstappen is nu verleden tijd.

Voorheen moesten reizigers die met het openbaar vervoer van Nijmegen naar de luchthaven in Duitsland reisden, rekening houden met een reistijd van zo’n anderhalf tot twee uur. Daarbij waren twee overstappen nodig: eerst van de bus naar de trein, en daarna opnieuw op een bus. Sinds maandag rijdt er een nieuwe snelbus, aangeduid als SB46, tussen het treinstation van Nijmegen en de luchthaven. De verbeterde verbinding is onderdeel van een groter plan van de Duitse gemeente Kleve om het busvervoer in de regio aan te pakken.

De directe rit duurt nu ongeveer 65 minuten, slechts vijftien minuten langer dan met de auto. Onderweg wordt ook nog gestopt in Kranenburg en Goch. Bij het maken van de dienstregeling is rekening gehouden met vroege en late vluchten. De eerste bus vanaf station Nijmegen vertrekt al om 02:40 uur. Vanaf dan rijdt er iedere twee uur tot 22:40 uur een bus naar de luchthaven. Vanaf Weeze Airport vertrekt de eerste bus om 04:36 uur en de laatste om 00:36 uur de volgende dag. Waar in het verleden een deel van de reis nog met een Nederlandse OV-chipkaart kon worden afgelegd, is dat nu niet meer mogelijk. Tickets kunnen voor 11,88 euro per stuk in de bus worden gekocht of online via de Deutsche Bahn.

Gestaakt

Het is niet de eerste keer dat er een directe busverbinding wordt gerealiseerd tussen de Nederlandse stad en het vliegveld. Tot september 2019 reed er een rechtstreekse bus naar Weeze Airport. Om onbekende reden is de dienst toen gestaakt. Sinds 2022 werd er weer actief gekeken naar het opzetten van een nieuwe directe verbinding met Nijmegen.