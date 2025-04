Unieke vliegtuigen aan de ketting in Miami

Op de internationale luchthaven van Miami zijn twee McDonnell Douglas MD-83-vliegtuigen van World Atlantic Airlines in beslag genomen.

Investeringsmaatschappij Blue Diamond mocht van de rechtbank in Miami de twee vliegtuigen in beslag nemen. World Atlantic Airlines, dat vooral chartervluchten uitvoert van Zuid-Florida naar bestemmingen in het Caribisch gebied, Centraal- en Zuid-Amerika, is het bedrijf 1,8 miljoen dollar schuldig, omgerekend ruim 1,6 miljoen euro. De airline zou Blue Diamond geen vergoedingen hebben betaald voor het gebruik van de MD-83’s terwijl dit wel was afgesproken. Naar verluidt is ook een derde machine aan de ketting gelegd.

World Atlantic Airlines heeft nog niet gereageerd op de maatregel. Hoewel het bedrijf over vijf vliegtuigen beschikt, zijn er slechts drie operationeel, waarvan nu twee in beslag zijn genomen. De MD-83’s zijn uniek omdat ze nog worden ingezet voor het vervoeren van passagiers. In totaal zijn er tussen 1985 en 1999 ruim 260 exemplaren van het type geleverd. Van dit aantal worden nog 26 toestellen ingezet voor commerciële passagiersvluchten, waarvan slechts zeven buiten Iran. De resterende operationele MD-83’s zijn omgebouwd tot vrachtvliegtuigen.

Surinam Airways

Surinam Airways (SLM) huurde in 2022 een MD-83 van World Atlantic Airlines. Het toestel haalde in dienst van SLM het nieuws toen de tail cone van de machine per ongeluk werd afgeworpen. Nadat het arriveerde op de luchthaven van Georgetown, Guyana, wilde het grondpersoneel de trap in de staart activeren maar trokken aan de verkeerde hendel waardoor de staartkegel naar beneden viel. Twee afhandelaren raakten lichtgewond.