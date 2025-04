Amerikaan vliegt mee met Russische raket

Een Russische raket heeft een opvallende passagier meegenomen naar het International Space Station (ISS). Ten tijde van alle geopolitieke spanningen vloog een Amerikaanse astronaut mee.

Een Russisch ruimtevaartuig heeft dinsdag een Amerikaanse astronaut, Jonathan Kim, en twee Russische kosmonauten afgeleverd bij het ISS. De vlucht werd door Moskou geprezen als een voorbeeld van vruchtbare samenwerking tussen Rusland en de Verenigde Staten op het gebied van ruimtevaart.

De Russische Soyuz 2.1a-raket vertrok vanaf de lanceerbasis in Bajkonoer, Kazachstan, met aan boord Kim en de Russen Sergej Ryzhikov en Aleksej Zoebritski, en koppelde drie uur later aan bij het ISS, aldus het Russische ruimtevaartagentschap Roskosmos. Zodra de luiken werden geopend, werden Kim en de Russen lachend en omhelzend verwelkomd door hun collega’s aan boord van het station, dat nu tien bemanningsleden telt: vier NASA-astronauten, vijf Russen en de Japanse astronaut Takuya Onishi.

‘Tijdens zijn acht maanden durende verblijf aan boord van het ruimtestation zal Kim wetenschappelijk onderzoek doen op het gebied van technologieontwikkeling, aardwetenschappen, biologie, menselijk onderzoek en meer’, aldus NASA in een verklaring.

Decennia samenwerking

Kirill Dmitriev , een speciale gezant van de Russische president Vladimir Poetin prees dinsdag de samenwerking tussen Rusland en de VS in de ruimtevaart, nadat de Russische raket naar het ISS was gelanceerd. Dmitriev probeert de betrekkingen tussen Rusland en de VS te herstellen en was vorige week in Washington. Hij noemde de lancering het nieuwste voorbeeld van een duurzame relatie die teruggaat tot 1975. Dat was het jaar waarin de eerste bemande internationale ruimtemissie tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie plaatsvond, waarbij een Apollo- en een Sojoez-capsule in de ruimte aan elkaar koppelden. Deze missie, met de eerste internationale handdruk in de ruimte, was een symbool van ontspanning tijdens de Koude Oorlog.

Ondanks verregaande Amerikaanse sancties tegen Moskou vanwege de oorlog in Oekraïne, blijft ruimtevaart een gebied waar samenwerking voortduurt. Dmitriev, die pleit voor gezamenlijke Russisch-Amerikaanse investeringen in het Noordpoolgebied en in Russische zeldzame aardmetalen, heeft ook aangegeven dat Moskou een kleine kerncentrale zou kunnen leveren voor een toekomstige Marsmissie van Elon Musk, CEO van SpaceX. Nu het ISS zijn levensduur nadert plant Rusland de lancering van een eigen ruimtestation. De eerste twee modules daarvan moeten in 2027 de ruimte in gaan. Daarnaast breidt Rusland ook zijn samenwerking met China in de ruimtevaart verder uit.