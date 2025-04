Banen op de tocht bij KLM

Een groot aantal banen bij KLM staat op de tocht. Arbeidsplaatsen zouden naar het hoofdkantoor van Air France-KLM in Parijs verdwijnen.

KLM staat aan de vooravond van een ontslagronde. Dat bevestigt voorzitter Mark Rademaker van de Vereniging van KLM Professionals tegenover De Telegraaf. De luchtvaartmaatschappij zit in financieel zwaar weer en ziet zich naar verluidt gedwongen om 250 banen schrappen.

De eerste stappen richting deze ontslagen worden reeds gezet. Rademaker stelt echter dat de maatschappij daarmee op de zaken vooruit loopt. ‘Collega’s worden al geïnformeerd over het verdwijnen van hun functie, terwijl de ondernemingsraad nog formeel moet adviseren over welke banen er precies zullen verdwijnen’, aldus Rademaker. Voordat een gedwongen vertrekregeling aan de orde zou zijn wil hij ook eerst met de bonden kijken naar een sociaal plan en interne herplaatsing.

Kostenbesparing

Binnen KLM groeit de onrust, nu de directie in rap tempo bezig zou zijn om met name het aantal ondersteunende functies af te bouwen. Om investeringen in de nieuwe Airbus-vloot veilig te stellen, mikt de luchtvaartmaatschappij op een extra winstmarge van €450 miljoen. Dat bedrag moet onder meer worden binnengehaald door kostenbesparingen via inkrimping van het personeel, maar ook door de operationele capaciteit op te schalen met extra vluchten.

Druk vanuit Parijs

Sinds de coronacrisis blijft KLM financieel achter op Air France terwijl de Franse tak in eerdere jaren juist het zorgenkind was. Dat het met minder goed gaat betekent ook een minder sterke positie voor KLM binnen de samenwerking en tegenover topman Ben Smith. Al eerder hintte Smith op minder banen bij KLM als gevolg van de krimp van Schiphol.