Corendon viert feest met ‘tatoeage’-737

Vliegtuigspotters kunnen op jacht nu Corendon vanwege haar 25ste verjaardag een van haar Boeings 737-9MAX, registratie PH-CDQ, van een speciale livery heeft voorzien. De feestelijke onthulling vond vanochtend plaats op Schiphol in hangar 14. Het ontwerp is van de hand van Henk Schiffmacher, een van Nederlands bekendste tatoeëerders.

Na de feestelijke onthulling van de ‘tatoeage’-737 en nadat de genodigden een kijkje in de machine konden nemen, werd die niet alleen uitgezwaaid door de genodigden maar ook toegezongen door Berget Lewis. Nadat het vliegtuig de hangar was uitgerold, ging het op weg naar de gate voor haar eerste bestemming Antalya, ook wel bekend als de parel aan de Turkse Rivièra. © Lieneke Koornstra

Corendon, in 2000 opgericht door Atilay Uslu en Yildiray Karaer, is specialist in vliegreizen naar Turkije. Het bedrijf groeide uit tot één van de grootste touroperators van Nederland, met een groot aantal bestemmingen, eigen hotels in Nederland, Turkije en Curaçao en verschillende dochterbedrijven.

Gunay Uslu keerde op 11 december 2023 weer terug naar het honk van het familiebedrijf Corendon, waar zij nu werkzaam is als CEO. Van 10 januari 2022 tot 1 december 2023 was zij namens D66 staatssecretaris Cultuur & Media in het kabinet Rutte IV. Tijdens haar deelname aan het programma Casa di Beau van Erven Dorens ontmoette Gunay tatoeagekoning Henk Schiffmacher. Uit de samenwerking die vervolgens ontstond vloeide het ontwerp van een vaas voort die ter gelegenheid van Corendons 25ste verjaardag aan trouwe Corendon-klanten is uitgereikt. Henk Schiffmacher met rechts van hem zijn vriendin Louise en links van hem Corendon-CEO Gunay Uslu bij de onthulling van de ‘tatoeage’-737 © Lieneke Koornstra. © Lieneke Koornstra Cor&Don in de ‘tatoeage’-737 © Lieneke Koornstra

De PH-CDQ werd op 15 november 2023 aan Corendon Dutch Airlines geleverd. De vloot van de airline bestaat uit nog twee Boeings van hetzelfde type, de PH-CDP en CDR, en twee Airbus A350’s, de EC-NTB en de EC-NCF. Voor de twee laatstgenoemde, die geleased worden van het Spaanse World2Fly, introduceerde Corendon de Adult-Only Zone waarvoor kan worden geboekt door passagiers van zestien jaar en ouder. Vandaag voegde de jarige airline een extra vlucht met dit vliegtuigtype naar Curaçao toe aan het bestaande schema. Aanleiding hiervoor is de toenemende vraag naar vakanties op de Caraïbische eilanden.