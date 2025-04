Corendon voegt extra A350-vlucht toe

Corendon Dutch Airlines voegt dit najaar een extra vlucht naar Curaçao toe aan het bestaande schema. Aanleiding hiervoor is de toenemende vraag naar vakanties op de Caraïbische eilanden.

Op dit moment vliegt Corendon vijf keer per week van Amsterdam naar Curaçao. Het gaat om een dagelijkse vlucht, behalve op maandag en donderdag. Op woensdag en zondag maakt de Nederlandse airline zelfs een tussenstop op Bonaire. De toegevoegde vlucht wordt op donderdag uitgevoerd, waardoor het totaal aantal wekelijkse vluchten op zes komt.

Het nieuwe vliegschema gaat in gedurende de herfst- en kerstvakanties. Dat betekent dat de extra A350-vlucht er in de periode van 16 tot en met 30 oktober en van 18 december tot en met 8 januari zal zijn. Volgens Corendon is dit het gevolg van een ‘sterk toegenomen vraag’ naar vakanties op de Caraïbische eilanden. Bovendien opende het bedrijf onlangs nog een nieuw hotel genaamd “The Rif”, gesitueerd op Mangrove Beach.

Zuinig toestel

Corendon begon met het uitvoeren van vluchten tussen Amsterdam en de eilanden in november 2023. Jarenlang kocht het bedrijf stoelen aan boord van KLM-vluchten, maar door de alsmaar toenemende vraag besloot het vakantie-imperium een eigen lijndienst te beginnen. Op jaarbasis vervoert Corendon op dit moment 110.000 passagiers op deze route.

Voor die taak huurde de maatschappij een Airbus A350-900 in van de Spaanse leasemaatschappij World2Fly. Die machine staat bekend als een zuinig toestel en biedt plaats aan 432 passagiers in een volledige economy-klasse. Om toch nog een premium gevoel te geven, biedt de airline een “Adult-Only Section” aan. Daar hebben passagiers geen last van huilende babies en gillende kinderen.