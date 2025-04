Ommekeer voor Pakistan Airlines na twee decennia

Voor het eerst in twintig jaar slaagt Pakistan International Airlines (PIA) erin een jaar met zwarte cijfers af te sluiten. Het goede nieuws is belangrijk voor een toekomstige stap die de luchtvaartmaatschappij wil zetten.

Twintig jaar lang leed de nationale luchtvaartmaatschappij van Pakistan verlies, waardoor de overheid met belastinggeld moest bijspringen. De maatschappij vloog veel verliesmakende routes en had, relatief gezien, een enorm aantal medewerkers in dienst. Als gevolg zat de maatschappij opgezadeld met enorme schulden. Jarenlang was PIA meer kwijt aan het terugbetalen van schulden dan de omzet die werd gemaakt.

Vorig jaar probeerde de overheid de nationale luchtvaartmaatschappij te verkopen maar dat liep uit op een dramatisch schouwspel. Er kwam slechts één bod, dat vele malen lager was dan de vraagprijs van ruim driehonderd miljoen Amerikaanse dollar. De Pakistaanse overheid trok het aanbod weer in. Vooral de grote schulden van de maatschappij bleken ten grondslag te liggen aan de dramatische verkoopprocedure.

Nu slaagt de luchtvaartmaatschappij er dan toch in financieel jaar 2024 met zwarte cijfers af te sluiten. De minister van Defensie maakte dit bekend na een vergadering van de raad van bestuur van de luchtvaartmaatschappij. Hij zei dat PIA een operationele winst van 9,3 miljard Pakistaanse roepie (33,14 miljoen dollar) behaalde. Dit werd door Pakistan International Airlines bevestigd.

Volgende stap

Met de zwarte cijfers op zak gaat de overheid over op de volgende stap. Pakistan wil de nationale luchtvaartmaatschappij opnieuw in de verkoop doen en hoopt daarbij meer biedingen binnen te halen dan een jaar geleden. Het verdwijnen van de schuldenlast en de recente hervormingen zullen daar zeer waarschijnlijk een hoge bijdrage aan leveren.

Voor de mislukte verkoop vorig jaar verkeerde PIA in grote problemen en dreigde zelfs sluiting. Haar vliegtuigen werden aan de grond gehouden op luchthavens in andere landen omdat ze haar rekeningen niet kon betalen. Bovendien annuleerde Pakistan International Airlines meerdere vluchten omdat er onvoldoende geld was voor brandstof of reserveonderdelen. De airline was lange tijd niet welkom in de EU vanwege veiligheidsredenen. Met de terugkeer naar Parijs, zorgde PIA nog voor flinke ophef.