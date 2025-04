Transavia slaat eerste paal “twee-onder-een-kapwoning”

Op een feestelijke bijeenkomst sloeg Transavia-topman Marcel de Nooijer symbolisch de eerste paal van een nieuwe hangaar in de grond. Transavia deelt de nieuwe werkplaats met KLM.

Onder het rondgaan van glazen champagne was de hele omgeving groen uitgedost. Op dinsdag stond de CEO van Transavia Marcel de Nooijer tussen bergen zand bij een rode knop. Door erop te drukken, sloeg hij symbolisch de eerste paal van de nieuwe hangaar in de grond.

De hangaar wordt een “twee-onder-een-kapconstructie” waar moederbedrijf KLM intrekt bij de nieuwe werkplaats van Transavia. De airlines zelf spreken over een investering van ‘beide luchtvaartmaatschappijen in een moderne werkomgeving, die tegelijkertijd de CO2-footprint verlaagt’.

In de hangaar vindt het onderhoud plaats van de narrowbody-vliegtuigen van beide maatschappijen. Op dit moment gaat het vooral nog om Boeing 737’s, die op den duur bij beide maatschappijen vervangen worden door Airbus A320 en A321neo’s. Transavia en KLM zullen de machines stallen, onderhouden en repareren in de nieuwe hangaar. ©Visser & Smit Bouw

Modern

De nieuwe werkplaats komt te staan op de locatie van hangaar 10, die KLM 65 jaar geleden door KLM in gebruik nam. De oude hangaar 5 van Transavia komt op den duur te verdwijnen. De nieuwe ruimte voldoet volop aan de eisen van menig milieuorganisatie. Er liggen bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak, er wordt geen gebruik gemaakt van gas en er komt een warmte-koudeopslag waardoor er niet gestookt hoeft te worden.

Topman de Nooijer spreekt van een ‘belangrijke mijlpaal’. ‘Ik ben blij dat de bouw van het Transavia-gedeelte van de hangaar nu officieel van start gaat. Dit is een belangrijke mijlpaal die we samen met KLM hebben bereikt, en het is een goed voorbeeld van onze samenwerking. Ik kijk ernaar uit om het ontwerp tot leven te zien komen, zodat onze collega’s in een prettige, goed uitgeruste hangaar kunnen werken.’