737 keert boven Nederland snel om

Een Boeing 737-800 van Norwegian Sweden keerde afgelopen maandagmiddag boven het noordoosten van Nederland om.

Het toestel, registratie SE-RRO, steeg 12:10 uur in oostelijke richting op vanuit Stockholm-Arlanda Airport, de grootste luchthaven van de Zweedse hoofdstad, voor vlucht D8 5351 naar Alicante, een stad aan de oostkust van Spanje. Direct na take-off maakte het een rondje langs de luchthaven van vertrek waarna het in zuidwestelijke richting haar route vervolgde.

Boven de provincie Groningen keerde de 737 om richting Kopenhagen © Flightradar24.com

Laag oliepeil

Via het centrum van Denemarken en het noorden van Duitsland maakte de 737 zich op om het Nederlandse luchtruim binnen te vliegen. Echter, toen de machine bijna ons land passeerde, meldden de piloten volgens AV Herald aan de luchtverkeersleiding dat de rechtermotor een lage oliehoeveelheid bevatte. Daardoor werd besloten ter hoogte van Stadskanaal, een gemeente in de provincie Groningen, een omkeer te maken. Via Emmen verliet de 737 het Nederlandse luchtruim weer.

Noodtoestand afgekondigd

In dezelfde lijn, op dezelfde hoogte van 37.000 voet (omgerekend iets meer dan 11.000 meter), vloog het toestel richting de Deense hoofdstad Kopenhagen, een operationele basis van Norwegian. Voor de grens tussen Duitsland en Denemarken startte de 737 met de daling. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat het toestel rond dat moment de noodtoestand afkondigde. Ongeveer 45 minuten na de omkeer boven Nederland landde de 737 veilig op baan 04R op het vliegveld van Kopenhagen. Het is onduidelijk wat Norwegian voor haar passagiers regelde. De gedupeerde 737 stond drie dagen aan de grond en maakte vandaag haar rentree in het luchtruim met een vlucht naar uitgerekend de luchthaven waarvan het vliegtuig maandag aanvankelijk naar Alicante zou vliegen.