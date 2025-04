EasyJet viert feest op Schiphol

EasyJet viert vandaag het tienjarig bestaan van haar basis op Schiphol. Inmiddels is de prijsvechter na KLM de grootste luchtvaartmaatschappij op de luchthaven.

Bijna dertig jaar geleden, in 1996, was Amsterdam de eerste internationale bestemming van het toen één jaar oude easyJet. In het voorjaar van 2015 opende het bedrijf een eigen basis op Schiphol, en sindsdien is de airline uitgegroeid tot de op een na grootste speler op de luchthaven. Deze week viert easyJet het tienjarige jubileum van haar Nederlandse basis, die in de loop van de jaren ruim verdrievoudigd is van drie vliegtuigen en 120 medewerkers naar inmiddels negen vliegtuigen en zo’n 400 medewerkers.

‘Ik ben enthousiast in Amsterdam te zijn en deze ongelofelijke mijlpaal op Schiphol Airport te vieren’, zegt easyJet-CEO Kenton Jarvis, die voorganger Johan Lundgren eerder dit jaar opvolgde. ‘Wij zijn toegewijd om vliegen vanaf Schiphol voor iedereen toegankelijk te houden. De sterk gestegen kosten zorgen voor hogere ticketprijzen en beperken de keuze voor Nederlandse reizigers. Het is belangrijk dat er een eerlijke balans wordt gevonden, zodat consumenten toegang houden tot betaalbare en efficiënte reismogelijkheden.’

Ook minister van Infrastructuur en Waterstaat Barry Madlener viert donderdag mee: ‘Ik feliciteer easyJet van harte met hun tienjarig jubileum. Jullie hebben de sector veranderd door vliegen toegankelijker te maken voor een breder publiek.’ Ook juicht de minister de vooruitstrevende houding van de airline toe, die al jaren met een van de jongste en stilste vloten van alle maatschappijen op Schiphol opereert. ‘Jullie toewijding aan duurzaamheid is sterker dan ooit en jullie zetten elke dag stappen om net-zero te bereiken. Jullie actieve deelname aan het vormgeven van ons luchtvaartbeleid wordt enorm gewaardeerd.’