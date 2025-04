Slag om Schiphol: sector daagt staat voor de rechter

Een grote coalitie aan organisaties in de luchtvaartsector spant komende week een kort geding aan tegen de staat. Ze willen dat de volgens hun onrechtmatige krimp van Schiphol van tafel gaat.

De samenwerking van BARIN, IATA, de KLM-groep, Delta Air Lines, TUI, vrachtorganisatie ACN en Airlines for America Staat maandag 14 april tegenover de staat in de Haarlemse rechtbank. Ze spannen het kortgeding aan omdat zij vinden dat krimp van Schiphol naar 478.000 vluchten in strijd is met Europese wet- en regelgeving. Bovendien zijn zij van mening dat minister Madlener (PVV) het besluit van de Europese Commissie naast zich neerlegt.

Hierbij gaat het om een besluit volgens de zogenaamde Balanced Approach procedure. Het ministerie van I&W besloot dat alle opties waren meegewogen en dat er geen andere mogelijkheid beStaat dan krimp. Echter, volgens de partijen laat I&W verschillende belangrijke aspecten als vlootvernieuwing van maatschappijen, tariefdifferentiatie door Schiphol en general aviation, buiten beschouwing.

’In strijd met het recht’

Marnix Fruitema, voorzitter van koepelorganisatie BARIN, spreekt dan ook van een ‘onacceptabel’ besluit van de overheid dat ‘in strijd is met het recht’. ‘We verzetten ons tegen het feit dat de capaciteit van Schiphol, in strijd met het recht ,dreigt te worden beperkt vanaf winterseizoen 2025/2026.’

‘I&W heeft enkele maanden geleden verhaal ingediend in Brussel, en dat heeft geleid tot een forse reactie van de Europese Commissie. […] De staat negeerde dit en wil nu overhaast overgaan tot implementatie van krimp tot 478.000 [vluchtbewegingen per jaar, red.]. Onacceptabel en in strijd met het recht. We willen de overheid manen om niet de 478.000 in te voeren maar de 500.000 vast te houden en tot een ordentelijke afweging te komen van maatregelen die leiden tot minder geluid’, aldus Fruitema.