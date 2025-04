Welke NAVO-luchtmachten vliegen níet vanaf Leeuwarden? | Foto’s

De NAVO luchtmacht-oefening “Ramstein Flag” geeft veel vliegbewegingen op de vliegbasis Leeuwarden. Hoewel de organisatie van de oefening bij Nederland ligt, zijn er ook veel vliegende deelnemers niet op Leeuwarden aanwezig.

Aan de oefening doen zo’n 90 toestellen mee, afkomstig uit 15 NAVO-landen. Vanaf Leeuwarden vliegen ongeveer 40 vliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht en zes bezoekende landen. Dus meer dan de helft van de deelnemende luchtmachten opereren niet vanaf Leeuwarden. Waar komen deze toestellen zoal vandaan?

Spaanse EF-18 Hornet in de start vanaf RAF Marham © Robert Verbrugge

Spaanse EF-18 Hornet in de landing op RAF Marham © Robert Verbrugge

Vanuit Groot-Brittannië vliegen Spaanse EF-18 Hornets vanaf de vliegbasis Marham. RAF Fairford is gastheer voor Turkse en Roemeense F-16’s. En Britse Typhoons vliegen vanaf hun thuisbasis Lossiemouth in Schotland. Naast gevechtsvliegtuigen doet ook een aantal tankvliegtuigen van verschillende luchtmachten mee aan de oefening, bijvoorbeeld Amerikaanse KC-135’s vanaf RAF Mildenhall.

USAFE KC-135R in de start vanaf RAF Mildenhall (archieffoto) © Leonard van den Broek

Vanaf de vliegbasis Skrydstrup doen enkele gloednieuwe Deense F-35’s mee. Vanaf deze Deense basis nemen ook enkele Italiaanse F-35’s en Hongaarse JAS-39 Gripens deel aan Ramstein Flag. Behalve een Amerikaanse KC-135 tanker, opereert ook een Turks KC-135 tanktoestel vanuit Groot-Brittannië (RAF Fairford). Vanuit Eindhoven doen een “Nederlandse” A330 en een Canadese A310 tanker mee. Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië hebben elk ook een tankvliegtuig beschikbaar gesteld. KC-135 van de Turkse luchtmacht op RAF Fairford (archieffoto) © Leonard van den Broek