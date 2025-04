Opmerkelijk: jonge Airbus A220 nu al naar de sloop

Delta Air Lines gaat een Airbus A220 ontmantelen samen met leasebedrijf Azorra. De machine trad zes jaar geleden in dienst bij Egyptair maar moest daarna al gauw het veld ruimen.

Azorra en Delta Material Services (DMS) spreken van een strategische zet in het ontmantelen van de Airbus A220-300. Het belangrijkste doel van de demontage is om onderdelen vrij te spelen die onder andere Delta Air Lines kunnen helpen met haar eigen vloot. De motoren zouden al van het toestel zijn afgehaald om Delta, conform contract, te ondersteunen.

De reservemarkt voor Airbus A220-onderdelen is erg krap op dit moment. Sinds de lancering van de ‘game-changing’ PW1500G-motoren, zijn die vooral negatief in het nieuws gekomen. De problemen zijn voornamelijk gerelateerd aan de geared turbofan technologie die ervoor zorgt dat de motor goede prestaties levert. Een groot deel van de vliegtuigen met de motor moeten daarom ter controle. Ook KLM’s Embraer 195 E2’s ondervinden daar last van.

‘We hebben ontzettend veel vertrouwen in de Airbus A220. De machine blijft een zeer waardevolle en belangrijke troef voor Azorra. Het ontmantelen van dit gebruikte toestel en het hergebruiken van de motoren is een creatieve oplossing die op lange termijn kansen creëert zodat de A220 kan blijven bloeien’, aldus Ron Baur, topman bij Azorra.

Woestijnzand

In februari 2018 deed Egyptair een bestelling voor twaalf A220’s, toen nog bekend als CS300, bij Bombardier. Vanaf november 2019 deden de machines met registraties SU-GFA/I en SU-GFX/Z, hun intrede bij de vloot van Egyptair. In juni 2022 deed de laatste A220 haar intrede bij de vloot. Een kleine twee jaar later waren alle toestellen alweer vertrokken.

Volgens de topman van de maatschappij was het vliegtuig niet geschikt voor het Afrikaanse klimaat en het vele woestijnzand. Datzelfde verhaal werd bevestigd door Air Baltic, die daarbij ook aangaf dat de markt voor reservemotoren langzaam maar zeker verbeterde. Egyptair besloot om die reden de volledige A220-vloot te verkopen aan het Amerikaanse Azorra Aviation. Dat bedrijf is vooral actief in de lease-sector.