Zien: nieuwe Chinese straaljager maakt diepe indruk

Eerder doken onduidelijke beelden op vanuit China waarop een driemotorige, staartloze straaljager te zien zou zijn. Een nieuwe video geeft nu een duidelijker beeld en experts zijn diep onder de indruk.

De beelden van het stealth-vliegtuig die in december opdoken, gingen snel de wereld rond. De straaljager kreeg de naam “J-36” en experts analyseerden erop los. De Chinezen hebben de beelden en de analyses nooit bevestigd. Toch was de datum waarop de beelden naar buiten kwamen opvallend. 26 december was namelijk de geboortedatum van Mao Zedong, de grondlegger van de Volksrepubliek China.

De publicatie van de huidige beelden komt eveneens op een opvallend moment: net in de week waarin de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China uit de hand begint te lopen. De video, gemaakt vanuit een rijdende auto, toont een staartloze straaljager die de landingsprocedure heeft ingezet. Borden aan de kant van de weg bevestigen dat de video uit China komt. Het is naar verluidt gefilmd nabij de fabriek van de vliegtuigbouwer in Chengdu, waar de J-36 gemaakt zou zijn.

‘Uniek’

Analisten van The War Zone trekken verschillende lessen uit de nog geen tien seconden durende video. Zo zou het Chinese gevechtsvliegtuig inderdaad drie motoren hebben, zoals eerder werd vermoed. ‘Naarmate het toestel de landingsbaan nadert, krijgt de camera daar een duidelijk zicht op. Dat aspect is echt uniek voor een modern gevechtsvliegtuig.’



Verder valt de neus van de machine de analisten op. ‘De cockpit van de J-36 is opvallend gestroomlijnd met de voorkant van het vliegtuig. Het toestel heeft een brede neus, wat erop lijkt te wijzen dat de piloten naast elkaar zitten. Maar het is ook mogelijk dat er maar één piloot per keer in de cockpit aanwezig is.’

Volgens The War Zone draagt het gevechtsvliegtuig bovendien een ‘spiegelende coating’. Dat is volgens de analisten van de nieuwssite ook te zien op testvluchten van straaljagers van de Amerikaanse luchtmacht.