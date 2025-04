American Airlines-toestel botst op collega

Op Ronald Reagan Washington National Airport in Washington D.C. zijn donderdagmiddag twee vliegtuigen van American Airlines licht met elkaar in botsing gekomen op de taxibaan. Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteit (FAA) raakte de vleugeltip van het ene toestel het andere, waarbij geen gewonden vielen.

Aan boord van een van de vliegtuigen bevonden zich zes leden van het Amerikaanse Congres, waaronder Nick LaLota, Grace Meng en Gregory Meeks. Hun toestel stond stil toen het werd ‘aangetikt’ door een ander vliegtuig.

De botsing komt drie maanden na een dodelijk ongeval bij dezelfde luchthaven, waarbij 67 mensen om het leven kwamen toen een helikopter in de lucht in botsing kwam met een passagiersvliegtuig tijdens de landing.

De FAA bevestigde dat vlucht 5490, een Bombardier CRJ 900 op weg naar Charleston International Airport (South Carolina), rond 12:45 uur lokale tijd op de taxibaan in aanraking kwam met vlucht 4522, een Embraer E175 met bestemming JFK International Airport in New York.

Beide toestellen konden zelfstandig terugkeren naar de gate. De luchthaven meldde dat het incident geen invloed had op andere vluchten.

American Airlines liet weten dat aan boord van vlucht 5490 76 passagiers zaten en 67 op vlucht 4522. Niemand raakte gewond. ‘Veiligheid heeft voor ons de hoogste prioriteit,’ aldus de luchtvaartmaatschappij in een verklaring. ‘We bieden onze klanten onze oprechte excuses aan voor de ervaring.’ Beide vliegtuigen zijn uit de dienst genomen voor inspectie. De schade lijkt beperkt tot de winglets van beide toestellen.

Het incident roept opnieuw vragen op over de veiligheid op de luchthaven. Het onderzoek naar de fatale crash van 29 januari is nog altijd gaande. Toen kwam een vlucht van American Airlines uit Wichita, Kansas, in botsing met een Sikorsky H-60 Black Hawk-helikopter van het Amerikaanse leger. De oorzaak is nog niet vastgesteld, maar een voorlopig rapport van de NTSB adviseerde om bepaalde helikopteroperaties in de buurt van de luchthaven te verbieden.