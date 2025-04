Helikopter crasht in Hudson

Een toeristische helikopter is donderdag ondersteboven neergestort in de Hudson River bij New York City. Alle zes inzittenden kwamen om het leven, waaronder een Spaans gezin met drie kinderen en de piloot. Dat maakte burgemeester Eric Adams bekend.

Onder de slachtoffers bevond zich ook Agustín Escobar, directeur van het Duitse technologiebedrijf Siemens. Dat meldt The New York Times, op basis van anonieme bronnen binnen de politie.

De politie van New York verwees verzoeken om bevestiging van Escobars dood door naar de Amerikaanse kustwacht. Die gaf in een verklaring aan dat de namen van de slachtoffers nog niet officieel zijn vrijgegeven.

Op videobeelden van de crash is te zien hoe een groot object in de rivier neerstort, gevolgd door wat vermoedelijk een helikopterblad is. Hulpdiensten en politieboten werden kort daarna waargenomen terwijl zij cirkelden rond het wrak, waarvan enkel het landingsgestel nog boven water uitstak.

De helikopter, een Bell 206 van New York Helicopter Tours, vertrok rond 15.00 uur vanaf een helihaven in het centrum van Manhattan en vloog noordwaarts over de Hudson River. Bij het bereiken van de George Washington Bridge keerde het toestel om richting het zuiden. Enkele minuten later crashte het ondersteboven in de rivier, ter hoogte van Lower Manhattan, nabij Hoboken in New Jersey. Het zonk rond 15.15 uur.

Duikers van de hulpdiensten wisten alle inzittenden uit het water te halen. Vier van hen werden ter plekke dood verklaard. Twee anderen werden nog overgebracht naar ziekenhuizen in de omgeving, maar overleden later aan hun verwondingen.

De Hudson River is eerder het toneel geweest van luchtvaartincidenten, waaronder de noodlanding van een US Airways-Airbus A320 in 2009, waarbij alle inzittenden het overleefden.